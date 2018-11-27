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Senegal Cumhurbaşkanı Sall kitap yazdı

27 Kasım 2018 Salı 22:05
Senegal Cumhurbaşkanı Sall kitap yazdı

DAKAR (AA) - Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, cumhurbaşkanı seçimine 3 ay kala hayatına ve siyasi kariyerine ilişkin kitap kaleme aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, özel bir yayınevi tarafından basılan Cumhurbaşkanı Sall'in "Senegal Kalbimizde" başlıklı 168 sayfalık kitabının, ocak ayından itibaren satışa çıkacağı belirtildi.

Kitapta, Sall'in kariyeri, ailesi ve siyasi yaşantısının son dönemlerinin anlatıldığı belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı mücadelesine güvenerek, Senegal tutkusunu kitapta okuyucularıyla paylaşıyor." ifadesine yer verildi.

Kitapta ayrıca, Sall'in kökeni, gençlik ve öğrencilik dönemi, yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar, cumhurbaşkanlığı serüveni ve selefi Abdulaye Wade'nin son dönemde kendisine yönelik suçlamalarının da ele alındığı kaydedildi.

Sall, 24 Şubat 2019'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için aday olduğunu duyurmuştu.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 22:05
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