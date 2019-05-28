Sene sonu programında ilginç davet

Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Anaokulu tarafından düzenlenecek sene sonu programı için davetiyeler kitapla birlikte dağıtılıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Okul Müdürü eğitimci yazar Muzaffer Tekelioğlu, "İnsanlarımızı kitap okumaya teşvik etmek ve kitap sevgisini kazandırmak için böyle bir yola başvurduk. Kitaba karşı ilgiyi artırmak düşüncesiyle 1 Haziran Cumartesi günü öğrencilerimizin hazırladığı programa davet etmek için kitaplı davetiye vermeyi uygun gördük. Davetiyeleri müzede kaftan giysisi var. Bu ecdadımızı temsil ediyor. Kitap ise okumayı teşvik ediyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Eğitimci Yazar Tekelioğlu, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılacak olan sene sonu programına herkesi davet etti.