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Sene 1979... Erdoğan tiyatro sahnesinde

Gazeteci Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1979 senesinde tiyatro sahnesinde çekilen fotoğrafını paylaştı.

09 Eylül 2018 Pazar 14:39
Sene 1979... Erdoğan tiyatro sahnesinde

Star yazarı Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 1979 senesinde tiyatro sahnesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. Dede, yazısının ilgili bölümünde şu ifaderi kullandı:

25 bin kişi böbrek bekliyorFotoğrafın çekildiği yer Tepebaşı Gazinosu.. Tarih 1979.. Burada oynanan oyunun ismi MasKomYah.. Mason, Komünist, Yahudi gibi.. 20’lerinde tamamen politize olmuş gençler, yazmışlar oynuyorlar.. Erdoğan imam hatip yıllarında da sahneye çıkmıştı.. Ama asıl MSP gençlik kolları içinde kurdukları bu tiyatro topluluğuyla yıldızı parlıyor.. Bu fotoğrafları kişisel albümünden aldığım Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de oyuncu kadrosunda.. Vaktin ustalarından dersler almışlar.. Mesela Nejat Uygur, bu gençlere, jest ve mimik dersleri vermiş.. 15 arkadaş bir araya gelerek kurdukları tiyatro topluluğuyla 1 sene içinde 10 defa sahneye çıkmışlar.. Ankara Palas’ta, İstanbul’daki Tepebaşı Gazinosu ve Gülhane Gazinosu’nda…Tam Bayrampaşa’yı, Balkanlar’ı falan konuşurken Başkan’ın basın danışmanı Ercan Sevenler hatırlattı albümü.. İyi ki de hatırlatmış.. Daha ne fotoğraflar var. Bence bir galeride sergilenmeyi hakediyor..

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:39
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Ankara
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ersoy Dede

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