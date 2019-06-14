Sendikadan eğitim semineri

TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Tez-Koop-İş Sendikası Antalya Şubesi,Antalya Ticaret Odası (ATSO) Kültür Sanat Merkezinde “Dünden Bugüne Sosyal Güvenlikte Kaybedilen Haklarımız” konulu bir eğitim semineri düzenledi.

Kısa adı Tez-Koop-İş olan TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası’nın ATSO’daki eğitim seminerine, Sendika Genel Eğitim Sekreteri Sebahattin Şen, Genel Başkan Danışmanı Mehmet Babadağ, Sosyal Güvenlik Uzmanı Mustafa Balkız, Türk-İş’e bağlı Sendikaların Antalya Şube Başkan ve yöneticileri ile Tez-Koop-İş sendikasının sendika işyeri temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Tez-Koop-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Barış Özdemir, işçi sınıfının üst düzey bir bilince sahip olması gerektiğini belirterek, Sosyal Güvenliğin çalışanların bugün ve yarınları için önemini vurguladı.

Toplantıya eğitimci olarak katılan sosyal Güvenlik uzmanı Mustafa Balkız, sosyal güvenlik haklarındaki dünden bugüne yapılan değişiklikler, emeklilikte yaşa takılanlar ve bunların bugün karşılaştıkları sorunlar ile emekli aylıklarının bağlanmasındaki gelişmeler konularında ayrıntılı bilgiler verdi.