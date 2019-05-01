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Sendikacı kadınlar kadın pompacıların yerine mesai yaptı

Kayseri'de Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikasının kadın temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir akaryakıt istasyonunda 2 kadın pompa görevlisi yerine çalıştı- Sendika temsilcisi Yasemin Albayrak:- "Bu sektörde çalışan kadın arkadaşlarımızın yerine geçerek bir farkındalık oluşturup empati yapmak istedik"- Akaryakıt istasyonu çalışanı Seda Kızılaslan:- "Sendika temsilcilerinin böyle bir günde evlerinde oturup dinlenmek yerine burada bizimle vakit geçirmeleri beni çok mutlu etti"

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:09
Sendikacı kadınlar kadın pompacıların yerine mesai yaptı

KAYSERİ (AA) - Tüm-İş Konfederasyonuna bağlı Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikasının kadın temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir akaryakıt istasyonunda çalışan 2 kadın pompa görevlisinin yerine bir süre mesai yaptı.

Sendika temsilcileri Yeliz Erciyes ve Yasemin Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Rukiye Kuş ve Seda Kızılaslan'ı ziyaret ederek onların yerine görev yaptı. Araçlara yakıt doldururken zaman zaman zorlanan sendika görevlilerine diğer çalışanlar yardım etti.

Sendika temsilcisi Yeliz Erciyes, AA muhabirine, kadın çalışanları ziyaret edip bu anlamlı günde onların yanında bulunmak istediklerini aktardı.

Kadınların artık her alanda çalıştığını belirten Erciyes, "Bugün 1 Mayıs. Burada çalışan kadın arkadaşımızın yerlerine geçerek onların çalışma şartlarındaki zorlukları anlayıp kadın istihdamının birçok alanda yer aldığını gösterebilmek adına buradayız. Kendileri iş ayrımı yapmadan kadının her alanda çalışabileceğini göstermişler." diye konuştu.

Sendikacı Yasemin Albayrak da farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu sektörde çalışan kadın arkadaşlarımızın yerine geçerek bir farkındalık oluşturup empati yapmak istedik. Kadınlar artık birçok alanda çalışıyor. Bizler de omuz omuza vererek erkeklerle birçok sektörde yer alıyoruz. Akaryakıt sektöründe de son yıllarda kadın çalışanlarımızın sayısı artmaya olmaya başladı. Buradaki arkadaşlarımızı anlamak, onlara destek olmak, işçi bayramını beraber kutlamak, empati yapmak ve işin zorluğu ile güzel taraflarını görmek için birlikte çalışmaya karar verdik. Konu yakıt olunca biz de tedirgin olduk. Her gelenle ilgilenmek dikkat isteyen bir iş. Çünkü yakıt istasyonu araçları kollamak, yakıt verirken dikkat etmek, müşterilere keyifli davranmak, kendilerini özel hissettirmek... Zannediyorum kadın çalışanları da bu yüzden tercih ediyorlar."

Akaryakıt istasyonu çalışanı Rukiye Kuş ise böyle bir etkinlik düzenleyip kendilerini ziyaret etmelerinden mutlu olduklarını dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çalışma yerimize gelerek bize bakıp işi görerek ve deneyerek bizlere hak verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Mesleğimizin zor ve iyi tarafları var. İnsanlarla birebir iletişime geçmek onları memnun etmek, güven verebilmek gerçekten güzel bir şey. Kadınların bu sektöre de el attığını görmek gerçekten güzel bir olay. İşverenlerimize de biz kadınlara bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum."

Pompa görevlisi Seda Kızılaslan da kadınlar için "Yapamaz" denilen bir sektörde çalışmaktan gurur duyduğunu kaydederek "Genel olarak zor bir meslek. Sabırla, güvenle ve özenle bizlere destek çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sendika temsilcilerinin böyle bir günde evlerinde oturup dinlenmek yerine burada bizimle vakit geçirmeleri beni çok mutlu etti." dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:09
  1. 1 mayıs
  2. Rukiye Kuş
  3. Seda Kızılaslan
  4. Tüm-İş Konfederasyonu Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası
  5. Yasemin Albayrak
  6. Yeliz Erciyes

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