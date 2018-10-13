Sendika seçimlerinde kime oy vermemeli?

Mahmut Balcı İstanbul Okur Postası Malum olduğu üzere Eğitim-Bir-Sen Sendikası her yerde seçime gidiyor. Delege, temsilcilik, şube başkanları ve genel merkez seçimi için hazırlıklar yapılıyor.

19.09.2018 tarihinde sosyal medya hesabımda EĞİTİM BİR-SEN SENDİKASININ DEĞERLER İLE İMTİHANI başlıklı paylaşımda özetle şunları yazdım:

‘Eğitim-Bir-Sen birçok üyesi tarafından son yıllarda büyüdükçe temel kurucu ilkelerden ve değerlerden uzaklaşıyor eleştirilerine muhatap olmakta. Sosyal medyada bu tür eleştirilere dair birçok yazıya rastlamak mümkündür. Bu eleştirileri doğrulayan bir gelişme ise yakın zamanda yapılacak kongrelerde aday olmak isteyen adayların LİYAKAT, HAK, ADALET, VEFA, ŞEFFAFLIK, İSTİŞARE, GÜVEN, DÜRÜSTLÜK, KATILIM gibi ilke ve değerlere vurgu yapmasıdır. Bu vurgu şimdiye kadar yapılan eleştirilerin de haklı olduğunu göstermektedir. Bir üyesi olarak dileriz bu seçimlerde bu ilke ve değerlere sahip çıkmak isteyenlere fırsat verilir, kuruluş ilkelerine tekrar dönülür, defolu kişiler göreve talip olmaz, çıkarcı, liyakat yoksunu, ikiyüzlü, kumpasçı, makam düşkünü, güç yanlısı, yanar döner kişilere ise listelerde yer verilmez.’

Bu notların ilgi görmesi sendikada ciddi sancılar yaşandığını gösterdi. Buradan hareketle üyesi olduğum Türkiye’nin en büyük sendikası Eğitim-Bir-Sen Sendikası üyelerine adil şahitlik yapmak, kurucu iradeye sahip çıkmak üzere bazı öneri ve uyarıları kaleme aldık. Daha düne kadar birçok yanlış yapanların tekrar sahneye çıkmaları düşündürücü olsa da bizim uyarı ve öneri görevimizi yapmamız gerekir.

SENDİKA SEÇİMLERİNDE KİME OY VERMELİ DEĞİL KİME OY VERMEMELİ?

Bulunduğu makamı yaptığı görevi milletin emaneti olarak görmeyenlere,

İşi ehline vermeyenlere,

Gayretli, liyakat sahibi eğitimcileri günü geçmiş yönetmeliklerle mağdur edenlere,

Liyakatsizlere makam dağıtılmasında pay sahibi olanlara,

Hemşehrilerine makam dağıtanlara ve onlara destek verenlere,

Kurnaz, sinsi, hesapçı, intikamcı, entrikacı olanlara,

İstediklerini yaptıramadıkları eğitimcilere kumpas kuranlara,

Dostluğu, vefayı bir çırpıda terk edenlere, Sendikada grupçuluk yapanlara, üyeler arasında ayırım yapanlara, Velilerden haksız yere bağış alan okul müdürlerine,

Velilerden zorla aldığı bağışlarla makam odalarını yenileyen okul müdürlerine,

Okulun imkânlarını sosyal çevresi için kullananlara,

Adaletten uzaklaşanlara,

İşini yapanlar hakkında şikayet dilekçeleri verdirenlere,

Kendisine verilen hukuki görevleri kötüye kullananlara,

Eğitimci arkadaşları hakkında maarif müfettişlerine yanlış bilgi verenlere,

İşyeri temsilcileri eliyle okul idarecileri hakkında kaos çıkaranlara, dedikodu üretenlere,

Başka partilere çalışan ancak hükümetin, belediyenin imkânlarını kullananlara,

Okuldaki işleri bırakıp sendikal işler veya kendi özel işleri için başka yerlerde vakit geçirenlere,

Öğrencilere dokunmak, eğitimin kalitesini artırmak yerine okuldan kaçan, eğitimi ihmal eden, eş dost toplantılarına gidenlere,

Yalan söyleyenlerin beyanlarına itibar edenlere,

Başkasına önerdiği doğruları yapmayanlara,

Makam bağışlayanlar karşısında esas duruşa geçenlere,

Üst makamları yanlış bilgilendirenlere, yalan söyleyenlere,

İstemediği kişileri düzenlenen tek taraflı evraklarla mahkum etmeye çalışanlara, Başarılı kişilerin çalışmalarına son verip oralara arkadaşlarını gönderenlere,

Doğruları söyleyen eski üyeleri dikkate almayıp makam için sendika değiştirenleri el üstünde tutanlara,

Öğretmenlerine mobing uygulayanlara,

Personeline adil davranmayanlara, Üyelerini zor anlarda yalnız bırakanlara,

Maddi durumu yerinde olduğu halde kendi yakın çevresi için maddi menfaat sağlayanlara, Sendikacılığın dışındaki işlerle ilgilenenlere,

Kurumun maddi imkânlarını kişisel çıkarları için harcayanlara,

Liyakat, adalet, hakkaniyet, kardeşlik, istişare, emek…gibi kadim değerlerimizi kötü emellerine alet edenlere, Dini gün ve gecelerde sohbetler düzenleyen ancak sohbetlerden sonra üyelerin mağdur edilmesine, istediği kişileri bir yere getirmek için haksızlıklara imza atanlara,

YUKARIDAKİ YANLIŞLARI, YAPANLARA OY VERMEMELİ

Seçim için sandık başına giderken alternatif bir liste yok ise tepkimi göstermek, liyakatsiz aday dayatanlara mesaj vermek için hiç olmazsa boş oy vereceğim. Çünkü bu seçim sürecinde görüldü ki sendikanın icraatlarına ciddi anlamda bir tepki var.

Bu yazdığımız uyarıları okudukları halde yine de yanlış yolda olanlara, kendilerini özel yemeklere davet edenlere, kendilerine makam mevki verenlere veya ilerleyen vakitlerde makam mevki verme vaadinde olanlara oy verecekler çıkacaktır. Bu yanlışların içerisinde olanlar belki bu seçimi de kazanacaklar.

Ancak biz yine de uyarı görevimizi yapalım. Gerisi üyelere kalmıştır. Elbette biz seçimlere her yerde doğru, güvenilir, dürüst, liyakat sahibi kişilerin aday olmalarını, doğru kimselerle bu seçimlerin kazanılmasını isteriz.

Oy, sandık, seçim, özgür irade önemlidir. Çünkü Eğitim-Bir-Sen bu ilkeleri yaşatmak için kuruldu. Bunları yazarken aynı zamanda görevini hakkıyla yapan, helale harama dikkat eden ve sendikanın bugünlere gelmesinde ciddi emekleri olanları tebrik ediyor ve selamlıyorum. Saygılarımla.