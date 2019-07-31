Sendika işçilerinin kan verme kampanyası çağrısına Kızılay görevlisi ‘soruşturma yerim’ tepkisi gösterdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Disk’e bağlı Nakliyat –İş Sendikası üyelerinin ‘Memleketimiz, Halkımıza, Vatanımıza kanımız feda’ adı altında ki, Kızılay’ın kan verme kampanyasına destek açıklamasına Kızılay sorumlusu ‘soruşturma yerim’ tepkisi gösterdi.

Cacabey Meydanında toplanan sendika üyeleri Kızılay tarafından kan verme kampanyasına destek sunmak için toplandı.

Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik’in başlatılan kan verme kampanyasına destek açıklaması esnasında Kızılay tırı sorumlusu olduğu öğrenilen sorumlu doktor, “Arkadaşlar, yaptığınız açıklamaya gönülden katılıyorum destekliyorum sizi ama Kızılay böyle şeylere müsaade etmiyor. Ben savunma ve soruşturma yerim. Rica ederim bu çadırın altında açıklama yapmayın. Burası Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum.”dedi.

Sendika yetkilisi Ali Özçelik ise sorumlunun tepkisi ve talebi üzerine amaçlarının kan bağışına destek olmak olduğunu söyledi.

Özçelik, açıklamasında;

“Disk’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işlerinden atılan Petlas işçileriyle ‘Memleketimiz, Halkımıza, Vatanımıza kanımız feda’ adlı kampanya başlatıyoruz. Kampanyada ki çağrımızın amacı, anayasal haklarını kullandıkları için mağduriyete uğrayan Petlas işçileri için farkındalık oluşturmak aynı zamanda Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek sunmak.Arkadaşlarımızın da anayasal haklarına saygı gösterilerek iş başı yapmalarını sağlamak.” İfadelerini kullandı.