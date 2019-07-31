0553 313 94 23

Sendika işçilerinin kan verme kampanyası çağrısına Kızılay görevlisi ‘soruşturma yerim’ tepkisi gösterdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Disk’e bağlı Nakliyat –İş Sendikası üyelerinin ‘Memleketimiz, Halkımıza, Vatanımıza kanımız feda’ adı altında ki, Kızılay’ın kan verme kampanyasına destek açıklamasına Kızılay sorumlusu ‘soruşturma yerim’ tepkisi gösterdi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:20
Sendika işçilerinin kan verme kampanyası çağrısına Kızılay görevlisi ‘soruşturma yerim’ tepkisi gösterdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de Disk’e bağlı Nakliyat –İş Sendikası üyelerinin ‘Memleketimiz, Halkımıza, Vatanımıza kanımız feda’ adı altında ki, Kızılay’ın kan verme kampanyasına destek açıklamasına Kızılay sorumlusu ‘soruşturma yerim’ tepkisi gösterdi.



Cacabey Meydanında toplanan sendika üyeleri Kızılay tarafından kan verme kampanyasına destek sunmak için toplandı.



Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik’in başlatılan kan verme kampanyasına destek açıklaması esnasında Kızılay tırı sorumlusu olduğu öğrenilen sorumlu doktor, “Arkadaşlar, yaptığınız açıklamaya gönülden katılıyorum destekliyorum sizi ama Kızılay böyle şeylere müsaade etmiyor. Ben savunma ve soruşturma yerim. Rica ederim bu çadırın altında açıklama yapmayın. Burası Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum.”dedi.



Sendika yetkilisi Ali Özçelik ise sorumlunun tepkisi ve talebi üzerine amaçlarının kan bağışına destek olmak olduğunu söyledi.




Özçelik, açıklamasında;


“Disk’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları için işlerinden atılan Petlas işçileriyle ‘Memleketimiz, Halkımıza, Vatanımıza kanımız feda’ adlı kampanya başlatıyoruz. Kampanyada ki çağrımızın amacı, anayasal haklarını kullandıkları için mağduriyete uğrayan Petlas işçileri için farkındalık oluşturmak aynı zamanda Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek sunmak.Arkadaşlarımızın da anayasal haklarına saygı gösterilerek iş başı yapmalarını sağlamak.” İfadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    1. Iğdır’da trafik kazası: 1 yaralı
    2. Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Van’da terör operasyonu
    4. Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce’ye..
    5. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1..
    6. Bayburt’ta trafik kazası: 1 yaralı
    7. Konya'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    8. Uyuşturucu ticaretinden gözaltına..
    9. Çin’de 6’ncı kattan düşen çocuk..
    10. FETÖ şüphelisi eski polislere hapis..
    11. Adıyaman Belediyesi Fatma Teyze ile..
    12. Kilis’te 12 köyün Musabeyli ile..
    13. Eroğlu Irak Başbakanı Abdulmehdi ile..
    14. Nijerya’dan madalyayla döndüler
    15. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    16. İki katlı ahşap ev yangın sonrası küle..
    17. TMSF’de son üç yılın FETÖ bilançosu!..
    18. Sendika işçilerinin kan verme..
    19. Hastanın rahminden 41 miyom çıkartıldı
    20. Onlar PKK’yı, PKK onları destekliyor!..
    21. Tarih boyunca 18 medeniyetin yerleşim..
    22. CHP'den Siyasi Etik Teklifi
    23. Büyükşehrin Geyre’de yatırımları..
    24. Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
    25. Gözler toplu sözleşmede
    26. Kastamonu’da sunta yüklü tır tarlaya..
    27. Selçuk Belediye Başkanı akrabalarını..
    28. Donald Trump'ı şoke eden anket!
    29. MTV ödemelerinde son gün
    30. Yarış atlarına Van Gölü'nde antrenman..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi