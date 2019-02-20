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Sendika binasına kumar operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen sendika binasına düzenlenen operasyonda, 46 kişi hakkında işlem yapıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:50
Sendika binasına kumar operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen sendika binasına düzenlenen operasyonda, 46 kişi hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kadim İnşaat İşçileri Sendikası binasında jandarma ekiplerince gece yapılan operasyonda kumar oynatıldığı tespit edilerek, 46 kişiye kumar oynamaktan 320’şer TL olmak üzere toplam 14 bin 720 TL idari para cezası kesildi. Aramada, 2 adet LCD televizyon, 1 adet projektör, 1 adet yansıtma için kullanılan kamera, 1 adet yansıtma için kullanılan perde, 293 adet tombala kartı, 1201 adet pul ve eritilmiş tombala kartı ele geçirildi.


Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak sucundan R.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca sorgulama sırasında A.A. isimli şahıs da Adana Asliye Ceza İlamat Masası’nca yaralama suçundan arandığı belirlenerek gözaltına alındı.


Yapılan sorgulamada ayrıca; H.İ. isimli şahsın yoklama kaçağı olarak arandığı tespit edildi. H.İ. gerekli tebliğ yapılarak serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:50
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