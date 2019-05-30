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Sendika Başkanı Yıldırım’dan o haberlere tepki

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım İzmir İl Sağlık Müdürlüğü eski yönetimi hakkında çıkan usulsüzlük haberlerine tepki göstererek yazılı basın açıklaması yaptı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
Sendika Başkanı Yıldırım’dan o haberlere tepki

Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım İzmir İl Sağlık Müdürlüğü eski yönetimi hakkında çıkan usulsüzlük haberlerine tepki göstererek yazılı basın açıklaması yaptı.


Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, bazı köşe yazılarında eleştirilerin hedefi olan eski il sağlık müdürüne ilişkin açıklamalarda bulundu.


Başkan Yıldırım yaptığı basın açıklamasında, ‘’Yazılan köşe yazısında ve ardından da köşe yazısı baz alınarak yapılan haberlerde İzmir’e 10 yıl boyunca emek vermiş, yeri gelmiş ailesine, yeri gelmiş çocuğuna ayıracağı zamandan, ilgiden feragat etmiş bir kadına ortada bir delil yok iken, söylemler sadece bir dedikodu niteliği taşıyor iken böyle ağır ithamların yöneltilmesi, bu ithamlarla yetinilmeyip daha da çirkinleşlerek bir kadına, bir anneye ‘’soyadı bu, kızlık soyadı bu, ilk eşinden soyadı bu’’ cümleleriyle cinsiyet saldırısında bulunulması her şeyden önce bir kız çocuğu babası olarak beni insani ve vicdani açıdan çok üzdü. Bir kadının kaç tane evlilik yaptığı bir köşe yazarını neden ilgilendirir? Bir kadının, bir annenin özel hayatını, geçmişini kaleme alarak yazar topluma nasıl bir fayda sağladığını düşünmektedir? Bir kadına cinsiyetini kullanarak saldırmak, bel altı vurmaya çalışmak nasıl bir kinin, nasıl bir nefretin yahut nasıl bir çıkar ilişkisinin sonucudur’’ dedi.



"Resmi belge var mı"


Haberlerin sadece iddiadan ibaret olduğunu, herhangi bir resmi belge olmadan dedikoduya dayanarak çıktığını savunan Yıldırım, “Dijitalleşme oranı artarken gazetecilikte etik olma oranı ışık hızı ile düşüyor. Usta bir gazetecinin, yolun başında olan gazetecilere verdiği şu öğütler geldi aklıma; ‘Birbirinden bağımsız iki kaynaktan doğrulamadıkça, elindeki haber henüz duyum aşamasındadır. Kanaat sahibi olmak ile bilgi sahibi olmak arasında muazzam araştırma ve okuma farkı vardır. Eğer biri itham ediliyorsa, kesinlikle ona cevap hakkı ver. Bir konu hakkında yazacaksan önce o konuyu araştır, kişileri araştır ve tanı, somut veri talep et, para için kalemşor olma ’ İzmir’in sağlık sistemini yakından tanıyan bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak her daim haklının olduğu tarafta durarak yalanın, yanlışın ve iftiranın karşısında oldum. Bunu tüm İzmir ve Türkiye’deki sağlık çalışanları bilir. Bizler makamların geçici, kurumların baki olacağını düşünenleriz. Bizler devletin ve milletin menfaatini kendimizin üstünde tutanları” diye konuştu.



"-Mış gibi yapıyorsun"


Yazılan köşe yazısından usulsüzlüklerin de yapıldığı iddialarının yer aldığına işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Müfettişlerin geldiğini, 5 milyonluk tarhana çorbası alımı gibi iddiaların olduğunu belirtmişsiniz.Siz uzun yıllar çeşitli gazetelerde, çeşitli görevler üstlenmiş biri olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde beş milyon liralık tarhana alımı ihalesi yapılıp yapılmadığını öğrenebilecek kapasitedesinizdir diye düşünüyorum, umarım yanılmıyorumdur. Niçin kapasiteniz bunu öğrenmeye yetecek düzeyde iken bir araştırma yapmadınız? Yoksa yaptınız da ‘’ben yazayım da, nasıl olsa benim okuyucularım düşünmez, sorgulamaz, inanır’’ ya da ‘’çamurumu atayım, izi ne kadar kalırsa’’diye mi düşündünüz? Medikal malzeme usulsüzlüğü ile ilgili ihbar mektuplarına, müfettişlerin ‘sayfalar dolusu’ raporuna ulaştınız mı ve sizde belgeleri var mı? Buradan önemle belirtmek isterim ki, insanın başkasına sürmek istediği çamur, kendinde olan çamurdur.Bir idareci başarılı olmayabilir, sen bir köşe yazarı olarak ‘’başarılı değildi, iyi yönetemedi’’ yorumunda bulunabilir, bir gazeteci olarak belgesini bulur, teyidini eder, taraflara söz hakkı tanır haberini yapabilirsin lakin ‘-mış, -miş’ ekleri ile köşe yazısı yazmıyor, haber yapmıyor ‘-mış gibi’ yapıyorsun. İftira gelmeden önce yalana uğrar, yalan ile iftira çok iyi iki dosttur. Belgesi ve raporu olmadan “bu yüzden alındı” ithamı kul hakkına girer, iftiraya girer, yalana girer. Dün de, bugün de hiçbir onurlu bürokratımızı iftiralar ve yalanlar karşısında yalnız bırakmadık, bırakmayacağımızın da bilinmesini isteriz.”

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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