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‘Sendeki yürek kimde var Hasan amca?’

Nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenen ve Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki Hasan Örnek,başarılı bir ameliyatla sağlığına yeniden kavuştuktan sonra"tek bir isteğim var" diyerek sesini duyurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:01

Malatya'da yaşayan 80 yaşındaki Hasan Örnek, nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi. Örnek, Başarılı bir ameliyatla sağlığına yeniden kavuştu ve "tek bir isteğim var" diyerek sesini duyurdu.

80 yıllık ömrünün çoğunu çalışarak geçiren Hasan Örnek, soyadı gibi ‘örnek’ bir adam.

Malatya’da yaşayan Hasan Örnek, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu ve kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi. Başarılı bir operasyon sonucu sağlığına yeniden kavuşan Hasan Örnek, yerel bir gazeteye verdiği bir röportajla sesini duyurdu.

Geçimini, baktığı koyunlarla sağlayan Örnek, röportajında, tek hayalinin İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla okuttuğu yetimlerle tanışmak olduğunu söyledi. İşte 2 koyun bakarak 12 yıldır Filistin’de her yıl bir yetimin bakımını üstlenen Örnek’in Filistinli yetim Mahmut ile kavuşma anları.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:01
  1. Malatya
  2. nefes darlığı
  3. İHH

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL47 dk önce
    1- Asr´a yemin olsun ki,2- insan mutlaka bir ziyandadır.3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.Kısa bir namaz suresi olduğu için çokça okurumda hemen aklıma geldi.......kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.
  • HALİL BULAKHALİL BULAK49 dk önce
    Allah razı olsuPROJE HARİKA MENĞİ KARDEŞİM

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