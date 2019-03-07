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Senatör McSally, ordudaki görevi sırasında tecavüze uğradığını açıkladı

ABD’nin Arizona Eyaleti Senatörü Martha McSally, ordudaki görevi sırasında yüksek rütbeli bir komutanı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:47
Senatör McSally, ordudaki görevi sırasında tecavüze uğradığını açıkladı

ABD’nin Arizona Eyaleti Senatörü Martha McSally, ordudaki görevi sırasında yüksek rütbeli bir komutanı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.


ABD Hava Kuvvetlerinde 26 yıldır görev yapan ve muharebeye katılan ilk kadın savaş pilotu olan şu anda da Arizona Eyaleti Senatörü olan Martha McSally, ABD Silahlı Kuvvetlerindeki suistimalleri değerlendiren bir komiteye ifade verdi. Yüksek rütbeli bir komutanı tarafından taciz ve tecavüze uğradığını itiraf eden McSally, "Failler güçlerini derin bir şekilde kötüye kullandılar" dedi.


Arizona eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Martha McSally, ABD Senatosu’nda Silahlı Kuvvetlerdeki cinsel tacizleri araştıran komite önünde yüksek rütbeli bir Hava Kuvvetleri komutanının orduda görev yaparken kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. ABD’nin ilk kadın savaş pilotu olan McSally, milletvekilleri önünde verdiği ifadede "Ordudaki cinsel tacize uğrayanlardan sadece biriyim, ancak birçok cesur mağdurun aksine cinsel tacize uğradığımı açıklayamadım" itirafında bulundu. Senatör sisteme güvenmediği için sessiz kaldığını söyledi.


Senatör McSally ifadesinde ayrıca, "Kendimi suçladım, utandım ve kafam karıştı. Güçlü olduğumu düşündüm ama güçsüz olduğumu hissettim. Failler güçlerini derin bir şekilde kötüye kullandılar" ifadelerini kullandı.


Saldırganın kimliğini açıklamayan senatör, "Uzun yıllar sessiz kaldım. Daha sonra kariyerim boyunca orduda skandallarla uğraşırken gördüm ki cevapları tamamen yetersizdi. Bazı insanların kurtulanlardan birisinin de ben olduğumu bilmeleri gerektiğini hissettim" dedi.


McSally, ordu komutanlarının cinsel saldırıyı önlemek, tespit etmek ve kovuşturmak için karar verme sorumluluğundan çıkarılmamaları gerektiğinin de altını çizdi.


Öte yandan Pentagon, Ocak ayında ABD Askeri Akademisi ve Hava Harp Okulunda cinsel tacizlerde neredeyse yüzde 50’lik bir artış olduğunu ortaya koyan bir rapor yayınlamıştı. Ocak ayında da bir başka Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst, Iowa Eyalet Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllarda tecavüze uğradığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:47
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