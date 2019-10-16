0553 313 94 23

Senatör Calderolı fitili ateşlemişti! Melih Demiral’a karşı skandal kampanya

EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa karşısında bulduğu golü asker selamıyla kutlayan ay-yıldızlıların defans oyuncusu Melih Demiral’a karşı Juventus taraftarı skandal kampanya başlattı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 14:50
Senatör Calderolı fitili ateşlemişti! Melih Demiral’a karşı skandal kampanya

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde tarih yazmanın eşiğindeyken ay-yıldızlıların asker selamı da Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

Juventus taraftarlarının bir kısmı Merih Demiral'a karşı kampanya başlattı.

A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa mücadelelerinden topladığı 4 puanla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde bitime iki maç kala liderliğini kaptırmazken bu mücadelelerdeki asker selamları da gündemden düşmüyor.

Başta İtalya, Almanya ve Fransa olmak üzere birçok ülke, asker selamına skandal tepkiler verirken konu kulüp taraftarlarına da sıçradı.

Kariyerini Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren milli futbolcu Merih Demiral'a karşı karalama kampanyası başlatıldı.

Juventus taraftarlarının bir kısmı Merih Demiral'ı takımlarında görmek istemediklerini dile getirirken Twitter'da da "Merih gitsin" anlamına gelen "Demirel Out" etiketiyle kampanya başlatıldı.

Cengiz Ünder'in de başına gelmişti

Milli futbolcu Cengiz Ünder de geçen günlerde Barış Pınarı Harekatı'na asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşarak destek vermiş, İtalyanların çirkin tepkilerine maruz kalmıştı.

Bir grup taraftarın hedefindeki isim haline gelen Cengiz için skandal ithamlarda bulunulmuştu.

Fitili senatör Calderolı yakmıştı

İtalyan Senatör Roberto Calderoli, konuya ilişkin olarak skandal açıklamalara imza atarak bu tepkilerin fitilini ateşlemişti.

Milli yıldızlarımıza tepki gösteren Calderoli "Eğer Türk futbolcular milliyetçilik yapmak istiyor ve harekata alkış tutmak istiyorsa evlerine dönebilirler, orada çok iyi karşılanacaklardır.

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da diledikleri kulüpte oynayabilirler. Eğer Türkiye'ye gitmeyi kabul ederlerse de İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları burada bıraksınlar.

Juventus ve Roma taraftarları, onların formalarını çıkarmalarını isteyerek doğrusunu yaptı" sözleriyle çirkinleşmişti.

İtalya, ırkçı saldırılarla gündemde!

İtalya futbolu son dönemde yeşil sahalarda yapılan ırkçı saldırılarla gündemde yer alıyor. Fiorentina forması giyen Dalbert Henrique, Interli Romelu Lukaku, Roma'nın Brezilyalısı Juan Jesus ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Bu futbolculara başta Kalidou Koulibaly ve Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den destek gelmesine rağmen ırkçı saldırıların ardı arkası kesilmemişti.

Diğer bir yandan televizyon yorumcusu Luciano Passirani'nin, Lukaku'nun çok güçlü olduğundan bahsederken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir" demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:50
  1. A Milli Futbol Takımımız
  2. EURO 2020 Elemeleri
  3. Merih Demiral
  4. Arnavutluk
  5. Fransa
  6. Juventus
  7. Cengiz Ünder
  8. Barış Pınarı Harekatı
  9. Galatasaray
  10. Beşiktaş
  11. Fenerbahçe
  12. Kalidou Koulibaly
  13. ırkçılık
  14. asker selamı
  15. Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti
  16. Fiorentina forması giyen Dalbert Henrique
  17. Lukaku
  18. Luciano Passirani

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THK Başkanlığına kayyum atandı
    1. THK Başkanlığına kayyum atandı
    2. İYİ Parti'den CHP'li Tanrıkulu'na..
    3. Türkiye’deki nükleer bombalar ABD’ye..
    4. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: O..
    5. Mahkemeden flaş Uber kararı!
    6. Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8..
    7. 'Çelik sektörümüzü AB ve ABD'ye karşı..
    8. UEFA'nın çifte standardı
    9. PKK, Avrupa'yı terörize ediyor
    10. Hayvan kredisi nasıl alınır? Büyükbaş..
    11. Senatör Calderolı fitili ateşlemişti!..
    12. İsrail güçleri tarafından Mescid-i..
    13. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
    14. İmamoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın..
    15. Türkiye'ye dev yatırım! Resmen..
    16. Teröristbaşından Türkiye'ye küstah..
    17. Adana'da 2,5 aylık bebek annesi..
    18. Uzman isim kritik detayı duyurdu:..
    19. Gündoğdu Marşı nedir, Gündoğdu Marşı..
    20. THY ile Bodrum'a nasıl gidilir?
    21. Batı medyasından algı operasyonuna tam..
    22. Abdullah Kaya kimdir? Abdullah Kaya..
    23. Konya'da traktör ile kamyon çarpıştı!..
    24. Adnan Zengin kimdir? Adnan Zengin Türk..
    25. Çavuşoğlu: ABD'ye gerekli karşılıklar..
    26. Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 1..
    27. Cenap Aşçı kimdir? Cenap Aşçı THK’ya..
    28. Süper Lig'de 8. hafta maçlarının..
    29. Halkbank'tan ABD'de başlatılan yargı..
    30. AB liderleri Brüksel'de toplanacak
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Çin'den skandal Türkiye açıklaması
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."