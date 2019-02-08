0553 313 94 23

Senatonun Trump yönetimine verdiği "Kaşıkçı" süresi bugün doluyor

08 Şubat 2019 Cuma 08:47
Senatonun Trump yönetimine verdiği "Kaşıkçı" süresi bugün doluyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığını ortaya koyması için ABD Senatosu tarafından verilen 120 günlük süre bugün doluyor.

Dünya kamuoyunu uzunca süre meşgul eden gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi olayında yeni bir süreç için gözler Beyaz Saray'a çevrildi.

ABD Başkanı Trump'a 10 Ekim'de mektup göndererek, Kaşıkçı cinayetinden doğrudan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında 120 gün içinde açık şekilde ortaya konmasını talep eden Senato, bugün Beyaz Saray'dan yanıt bekliyor.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Beyaz Saray'ın Senatoya "sorumluluktan kaçan" bir yanıt göndererek Selman'ı doğrudan işaret etmeyeceği yönündeki beklentinin ağır bastığı ifade edildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, 10 Ekim günü Trump'a mektup göndererek, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.

Mektup, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker, komitenin kıdemli üyesi New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez, komite üyesi Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile komiteye bağlı Dışişleri Tahsisatları Alt Komitesi Başkanı Vermont Senatörü Demokrat Patrick Leahy tarafından hazırlanmıştı.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

- Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası

Magnitsky Yasası, Dışilişkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda ABD Başkanı'nın "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini" soruşturma şartı getiriyor.

Yasaya göre, ABD Başkanı'nın, komitenin talebinden itibaren 120 gün içinde söz konusu taleple ilgili bulguları içeren rapor ve varsa insan hakları ihlallerine karışmış yabancı kişi veya kişilere yönelik yaptırım kararını açıklama zorunluluğu bulunuyor.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin, 2009 yılında Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 08:47
  1. ABD
  2. ABD Senatosu
  3. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.
    1. FETÖ'nün emniyetteki mahrem..
    2. GÜNDEM/ 8 Şubat 2019
    3. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    4. Nilhan Osmanoğlu kimdir? Nilhan..
    5. Trump için süre doldu!
    6. Senatonun Trump yönetimine verdiği..
    7. 08.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Dolar son durum 8 Şubat Cuma dolar ne..
    9. Bunu yapana 400 lira çocuk desteği
    10. Beyaz Saray önünde "Kaşıkçı" protestosu
    11. Seçmen listesi sorgulama 2019 YSK..
    12. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmura..
    13. Kara yollarında durum
    14. Venezuela'ya ABD'nin insani yardım..
    15. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    16. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı tehdidin..
    17. Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
    18. 'Münbiç yol haritası ABD'nin YPG ile..
    19. Fransa'da muhaliflerden Macron'a..
    20. Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde eğitime..
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu