0553 313 94 23

Senato'dan Trump'a şok haber! Tasarı onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptalini öngören tasarı ABD Senatosu tarafından onaylandı.

15 Mart 2019 Cuma 08:34
Senato'dan Trump'a şok haber! Tasarı onaylandı

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada  59 senatör tasarının lehinde oy kullanırken 41 senatör ise "Hayır" oyu verdi.

100 sandalyeli Senato'da 45 Demokrat'ın yanı sıra 2 bağımsız, 12 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verdi.

Geçen haftalarda da Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler  Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 245 vekil tasarı lehinde oy kullanırken 182  vekil ise "Hayır" oyu vermişti.

Tasarıda, Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" geçersiz kılınması ve Trump'ın ABD-Meksika sınırına örülmesini  istediği duvar için ayrılan bütçeden daha fazlasının tahsis edilmemesi  öngörülüyor.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren duvar  örülmesini istemesi, Kongre'deki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD  federal hükümeti, 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde 35 günlüğüne  kapanmıştı.

Trump, Kongre'nin sınır güvenliği konusunda adil uzlaşmaya varamaması  durumunda hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık  yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini açıklamıştı.

Trump "ulusal acil durum" ilan etmişti

15 Şubat'ta federal hükümet yeniden açılmış ancak istediği fonu  alamayan Trump, duvarın finansmanını mümkün kılabilmek amacıyla güney sınırındaki  şiddet olaylarını gerekçe göstererek "ulusal acil durum" ilan etmişti.

Diğer taraftan, İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Leo Varadkar ile Oval  Ofis'te görüşmesi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump,  ABD-Meksika sınırının güvenliği konusunda aldığı "ulusal acil durum" kararının  iptalini öngören Kongre tasarısını masasına geldiği zaman veto etmek zorunda  kalacağını söylemişti.

Trump, "Sınır güvenliği konusunda aldığım karar uzmanlar tarafından  yasal ve meşru görülüyor. Önüme (bunun aksi yönde) bir yasal adım gelirse  muhtemelen veto etmek zorunda kalacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın "ulusal acil durum" kararının iptal edilmesini öngören Kongre  yasa tasarısının bugün veya yarın Beyaz Saray'a gönderilmesi bekleniyor.

Tasarının, Trump'ın veto yetkisinden muaf olması için Senato ve  Temsilciler Meclisi üyelerinin en az üçte ikisinin oyunu alması gerekiyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 08:34
  1. abd
  2. trump
  3. Cumhuriyetçiler
  4. senato
  5. ulusalacil durumun
  6. Hayır
  7. Senato Genel Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    2. GÜNDEM / 15 Mart 2019
    3. Yeni Zelanda'da 2 camiye saldırı
    4. Yurtta hava durumu
    5. Başkan adayı Erdem: "İçerenköy..
    6. "Dünya artık İslamofobik faşist..
    7. Bursa’nın İlk Katı Atık Getirme..
    8. Dolar ve euro aşağı yönlü başladı
    9. Yeni Zelanda polisinden uyarı
    10. 1,5 yıl sonra ilk kez doydu
    11. Develi’de Voleybol Şenliği Başladı
    12. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:..
    13. İbrahim Kalın'dan Yeni Zelanda'daki..
    14. İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı..
    15. Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm..
    16. Sokak çetesine şafak operasyonu
    17. Kalkınma ajanslarına 331,8 milyon lira..
    18. Yeni Zellanda’daki Cami saldırısının..
    19. Senato'dan Trump'a darbe! Onaylandı...
    20. Kalın: "İslamofobik söylemlerin sapık..
    21. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Yeni..
    22. Kara yollarında durum
    23. Fatih Atay’dan Aydın Tabip Odası’na..
    24. Gürşat Kale; “Zafer Cumhur..
    25. Nazilli’de 15 Temmuz Şehitler Parkı..
    26. Yeni Zelanda’da 2 camiye saldırı
    27. 15.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    28. Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı..
    29. Meteoroloji uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın
    30. Polonya’da öldürülen Furkan’ın..
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!
    Canının derdine düşmeyi bıraktı bakın neyi sordu!

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması: Beklediğimize değecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek
    Trump'a büyük darbe! 30 gün içinde askerleri çekecek