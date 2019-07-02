0553 313 94 23

Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin BAE'ye sattığı silahların Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını istedi- Komitenin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez:- "(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben) Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE'ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır"

02 Temmuz 2019 Salı 18:52
Senato, Libya'da çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istiyor

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD'nin, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) sattığı silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılmasını talep etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesinin en kıdemli Demokrat üyesi Bob Menendez, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak, Libya'da ortaya çıkan Amerikan silahlarının soruşturulmasını istedi.

Menendez, mektubunda, Pompeo'ya hitaben, "Eğer bu iddialar doğruysa, yasaya göre BAE'ye tüm silah satışını kesmeniz gerekeceğinin eminim farkındasınızdır." ifadesini kullandı.

- "Yasayı ve BM ambargosunu ihlal ediyor"

Bob Menendez, ABD'nin BAE'ye satmış olduğu silahların Libya'da ortaya çıkmasının hem ilgili Amerikan yasasını açık bir şekilde ihlal ettiğini, hem de Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu deldiğini belirtti.

Bu durumun, ABD yönetimi tarafından soruşturulup açığa kavuşturulmasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Menendez, komite kapsamında gerekli girişimleri yapacağını da dile getirdi.

ABD'nin, Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Giryan kentinde ele geçirdiği Halife Hafter'e ait ABD menşeli silahları araştırdığı ortaya çıkmıştı.

Londra merkezli Şark el-Avsat gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirterek, "ABD menşeli savunma parçalarının yanlış kullanımı konusunu ciddiyetle ele alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." diye konuşmuştu.

ABD'li sözcü, "ABD yapımı silahları temin edenlerin tümünün, bunların nihai kullanım şartlarına uymasını bekleriz." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump yönetimi, önceki hafta Kongreyi bypass ederek, Suudi Arabistan ve BAE'ye yaklaşık 8 milyar dolarlık 22 silah satım anlaşmasını yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:52
  1. ABD
  2. BAE
  3. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Miraç, 70 ekran tüplü televizyonun altında kalarak can verdi
    1. Minik Miraç, 70 ekran tüplü..
    2. Evinden cephane çıkan cinsel istismar..
    3. Sivasspor'un yeni transferi Muammer,..
    4. Hafter'e giden silahlar için..
    5. Cammu Keşmir''de Hinduların Amarnath..
    6. Eski HSYK üyesi Kerim Tosun'un hapis..
    7. Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık..
    8. Okul müdürü cinayetinin toplantıyla..
    9. Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2..
    10. Suriyeli provokasyonunu başlatan grup..
    11. Galatasaray, futbolcular Şener..
    12. "İsrail'in saldırıları, Suriye'nin..
    13. Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu’ndan..
    14. TFF, Kulüpler Birliği ve yayıncı..
    15. GUSAD’ın yeni başkanı Mesut Çakmak oldu
    16. Suudi Arabistan'da greve giden Türk..
    17. Vali ile belediye başkanları Şanlıurfa..
    18. "Türkiye olarak 40 yıldır PKK..
    19. Opersyonda ele geçirildi! Sultan..
    20. TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında..
    21. Bursaspor’un kamp kadrosu belli oldu
    22. Senato, Libya'da çıkan Amerikan..
    23. Gaz şişkinliği için hangi bölüme gidilir
    24. Şelaleye düşen gencin cesedi, 46,5..
    25. Antalya’da jandarmadan uyuşturucu..
    26. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    27. Konya'da kaybolan zihinsel engelli..
    28. Usulsüz reçete yazmayan doktor çifte..
    29. İğrenç olay! 3 erkek çocuğa istismarda..
    30. ABD Senatosu Dış İlişkiler..
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız