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Senarist ve yönetmen Semih Kaplanoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kaplanoğlu, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği Gazze ablukasının kaldırılması adına düzenlenen deniz eylemi kapsamında bir elinde Filistin bayrağı, diğer elinde ise sapan taşıyan Filistinli genç direnişçi Aid Ebu Amr'ın fotoğrafına oy verdi

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
Senarist ve yönetmen Semih Kaplanoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Senarist ve yönetmen Semih Kaplanoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Kaplanoğlu, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği Gazze ablukasının kaldırılması adına düzenlenen deniz eylemi kapsamında bir elinde Filistin bayrağı, diğer elinde ise sapan taşıyan Filistinli genç direnişçi Aid Ebu Amr'ın fotoğrafına oy verdi.

Kaplanoğlu, bu fotoğrafın artistik yönünün çok kuvvetli olduğuna işaret ederek, "Politik gücü de çok yüksek. Gerçekten müthiş bir fotoğraf." yorumunda bulundu.

"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin evinde çıkan yangın sırasında çektiği "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafı seçen Kaplanoğlu, "Fotoğrafta aynı kaderi paylaşan iki varlık var. Sanki biraz hayata küsmüşler. Gerçekten çok etkileyici bir fotoğraf. Bu fotoğrafı her gördüğümde tüylerim ürperiyor." ifadelerini kullandı.

AA muhabirlerinin çektikleri fotoğrafların hepsinin birbirinden başarılı olduğunu vurgulayan Semih Kaplanoğlu, "Spor" kategorisinde ise Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis Ahlat'ta gerçekleştirilen etkinliklerde Ali İhsan Öztürk'ün kadrajından çıkan "Atlı Savaş Oyunu" başlıklı fotoğrafı beğendi.

Ünlü yönetmen, bu fotoğrafın da artistik ve mana bakımından çok kuvvetli olduğunun altını çizerek, "Fotoğraf aynı zamanda tarihimize bir perspektif sunuyor. Gerçekten bunu da çok beğendim." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:01
  1. Bolu
  2. Bitlis
  3. Semih Kaplanoğlu
  4. yılın fotoğrafları

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