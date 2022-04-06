Sena Alkan kimdir? Sena Alkan nereli kaç yaşında? Sena Alkan’ın hayatı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi devam ederken Türkiye’nin iki tarafı müzakere masasında bir araya getirmek için büyük gayret sarf ettiği tüm dünyaca malum. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna lideri HaberTürk televizyonuna özel röportaj verdi. Bu röportajı gerçekleştiren isim ise sena Alkan oldu. Peki Sena Alkan Aktürk’ün hayatı ile ilgili merak edilenler. Sena Alkan Aktürk kimdir, kaç yaşında, nereli?