Sena Alkan kimdir? Sena Alkan nereli kaç yaşında? Sena Alkan’ın hayatı
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimi devam ederken Türkiye’nin iki tarafı müzakere masasında bir araya getirmek için büyük gayret sarf ettiği tüm dünyaca malum. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna lideri HaberTürk televizyonuna özel röportaj verdi. Bu röportajı gerçekleştiren isim ise sena Alkan oldu. Peki Sena Alkan Aktürk’ün hayatı ile ilgili merak edilenler. Sena Alkan Aktürk kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sena Alkan Aktürk’ün doğum tarihi 5 Ekim 1990 tarihidir. Sena Alkan Aktürk’ün doğum yeri Sakarya’dır. Sena Alkan Aktürk Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili bölümünde eğitim aldı. Daha sonra eğitimini İngiltere’de devam ettirdi. Sena Alkan Aktürk İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilmektedir.
Sena Alkan Aktürk 2013 yılında Daily Sabah gazetesinde muhabirlik ve seyahat sayfasında editörlük yaptı. Daha sonra ATV ve A Haber kanalında diplomasi muhabirliği yaptı. CNN Türk'te de çalışan Sena Alkan Aktürk son olarak HaberTürk ekranlarına transfer olarak görev almaya başladı. Sena Alkan Aktürk eşi Avrupa Birliği Danışmanı Hüseyin Aktürk’tür.