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Gündem Sen "vatan"dan bahsedecek adam mısın lan?
Gündem

Sen "vatan"dan bahsedecek adam mısın lan?

Vatana göz diken teröristlerle kol kola girmekte bir beis görmeyen Selahattin Demirtaş, "Hükümet TL’nin değerini bilerek düşürüyor. Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır” herzesini yumurtlayarak büyük bir pişkinlik örneği sergiledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:26:00 -
Sen "vatan"dan bahsedecek adam mısın lan?

PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin TL’nin değerini bilerek düşürdüğünü iddia ederek akıl almaz bir yorum yaptı. Vatana göz diken teröristlerle kol kola girmekte bir beis görmeyen Demirtaş "Amaçları ülkeye biraz döviz girmesini sağlamak. Bunun adı vatanı satmaktır ve bunu Türk milliyetçileri yapıyor” diyerek büyük bir pişkinlik örneği sergiledi. Twitter paylaşımında "AK Parti hükümeti, 'ülkenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini; işçilerin, çiftçilerin alın terini yabancılar bedava alabilsinler diye’ TL’nin değerini bilerek düşürüyor" iddiasında bulunan Demirtaş'a tepki ise gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları "Türkiye'yi kana bulayan teröristlerin tetikçiliğini yapan Demirtaş ne zamandan beri Türkiye'yi düşünür oldu" diyerek PKK piyonuna veryansın etti.

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