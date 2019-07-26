'Sen umutlu ol!'

Türkiye’nin en genç ve dinamik devlet üniversitelerinden biri olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir’in Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek ilçelerinde bulunan 6 yerleşkede; 4 Enstitü, 8 Fakülte, 1 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulunda yaklaşık 12.000 öğrencisi ve 560 akademik ve idari personeliyle eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Sen Umut Ol! mottosuyla hareket eden üniversite, Türkiye’nin ve insanlığın umudu olmak üzere yetiştirdiği öğrencilerine bilginin yanı sıra iyi bir insan olmak, vatana ve millete sadakat, yetenek ve erdem gibi kavramları da kapsayan bir eğitim anlayışını sunmaktadır

BANÜ toplam 118 program BANÜ toplam 118 programı ile öğrencilere rencilere geniş bir tercih seçene bir tercih seçeneği sunuyor

BANÜ, önlisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere toplamda 118’i bulan zengin program altyapısıyla geniş bir yelpazede tercih yapma imkanı sunmakta, aynı zamanda bilgiyi yalnızca kullanan değil, üreten ve bu bilgi ile ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

8 Fakülte’de 36 Lisans Programı

● İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

● Sağlık Bilimleri Fakültesi

● Denizcilik Fakültesi

● Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fak.

● Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.

● İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

● Spor Bilimleri Fakültesi

● Ziraat Fakültesi 7 Meslek Yüksekokulu’nda

● 41 Önlisans Programı

● Bandırma MYO

● Gönen MYO

● Manyas MYO

● Erdek MYO

● Sağlık Bilimleri MYO

● Adalet MYO

● Denizcilik MYO 3 Enstitü’de 40’ın Üzerinde Lisansüstü Program

● Sosyal Bilimler Enstitüsü

● Sağlık Bilimleri Enstitüsü

● Fen Bilimleri Enstitüsü

BANÜ en fazla tercih BANÜ en fazla tercih edilen bölüm ve edilen bölüm ve programlara sahip

BANÜ’nün birçok bölüm ve programı, YÖK Meslek Atlası verilerine göre aday öğrencilerin üniversite tercihlerinde en çok tercih ettiği bölüm ve programlar sıralamasında üst sıralarda yer almaktadır. Medya ve İletişim ile Denizcilik İşletmeciliği bölümleri devlet üniversiteleri içinde 1.nci, Uluslarasası Ticaret ve Lojistik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik gibi birçok bölüm de ilk sıralarda yer almaktadır

Akademik Başarıda Türkiye 17’ncisi

26 yıllık akademik birikime sahip olan BANÜ, akademik başarıda her yıl yükselen bir grafik sergilemektedir. BANÜ, ÜNİAR tarafından hazırlanan ve 2018 yılını kapsayan “Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması Raporu”na (DÜS 2019) göre 116 devlet üniversitesi arasında akademik başarıda en iyi 17. Devlet üniversitesi olarak sıralanmıştır. Aynı raporda Denizcilik Fakültesi birinciliği elde etmiş ve İİBF ikinci, Uygulamalı Bilimler Fakültesi üçüncü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ise dördüncü olarak üst sıralarda yer almayı başarmıştır

EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPORDA ÖNCÜ

● Yerleşkelerin Bulunduğu Bandırma, Gönen, Manyas ve Erdek İlçeleri; Manyas Kuş Cenneti, Kapıdağ Milli Parkı, Kyzikos ve Daskyl eion Antik Kentleri, Kaplıcaları, Denizi, Tarihi ve Doğasıyla Adeta Bir Turizm Cenneti.

● Çift Anadal (ÇAP), Yandal ve Yaz Okulu İmkanı.

● 55 Öğrenci Topluluğu ile Sosyal, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Alanda Yeteneklerini Sergileme ve Kendini Geliştirme İmkanı.

● 50 Spor Branşında Faaliyet ve 22 Spor Takımıyla Liglerde Mücadele.

● 2 Doktor, 2 Hemşire ve 1 Psikologdan Oluşan Sağlık Merkezi.

● Toplam 3.500 Kapasiteli 6 Adet KYK Kız ve Erkek Yurtları.

● Önlisans, Lisans ve Lisansüstü 564 (2019-2020 eğitim-öğretim yılında 1.100 olması beklenmektedir.) ve TÖMER’de Eğitim Gören 110 Uluslararası Öğrenci.

● Uluslararası Akademisyen Destekli İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları.

● Yaklaşık 100 Üniversite ile İmzalanan Erasmus ve Mevlana Değişim Programları Çerçevesinde Yurtdışında Eğitim İmkanı.

● Farabi Değişim Programı ile Ülkemizde Eğitim Veren 87 Üniversitede ile 2 Yarıyıl Süresince Öğrenim Görme İmkanı.

● 450 Bin Basılı ve Elektronik Kitap ile 12 Bin Basılı Dergiye Sahip Bölgenin En Modern ve Zengin Kütüphanesi.

● İstanbul, Bursa, Çanakkale, Manisa ve İzmir Gibi Büyükşehirlere Yakın, Karayolu, Demiryolu ve Denizyolu (İDO) ile Kolay Ulaşım İmkanı.

● Modern, Hijyenik, Kaliteli ve Uygun Ücretli Yemekhane ve Kantinler. Üniversitenin Tüm Yerleşkelerinde Sınırsız Wi-Fi İmkanı.