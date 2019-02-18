Şen: "Ormanlara herkes sahip çıkmalı"

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Ormanlarımızı korumak bizim en büyük önceliğimizdir. Vatandaşlardan isteğimiz herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde bizlere ulaşmasıdır” dedi.

Sevil Şen yaptığı açıklamada, “Bizler sorumluluk sahamızda ormanlarımızı korumak için ekip arkadaşlarımızla gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Herkesin ormanı sevmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 177 orman yangın hattını arayarak bizlere bilgi verebilir vatandaşlarımız. Ayrıca birçok alanda toprakla fidanları buluşturma projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ormanlarımızı korumak tüm vatandaşlarımızın görevidir” diye konuştu.