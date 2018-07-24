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Yaşlı kadını "Sen kediciksin" diyerek dolandırdılar

İlgili bakanlık ve kolluk kuvvetlerinin gerekli işlemleri yapmamasını fırsat bilen telefon dolandırıcıları, meydanı boş buldukça masum insanları dolandırmaya devam ediyor. Son olarak 70 yaşındaki Saadet Teyze, Adnan Oktar Suç Örgütü mensupları arasına ismi karıştığı yalanıyla dolandırıldı. Yaşlı kadının Hac için zar zor biriktirdiği para çalındı.

24 Temmuz 2018 Salı 09:46
Yaşlı kadını "Sen kediciksin" diyerek dolandırdılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Saadet Teyze, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

Telefon dolandırıcıları bu kez Adnan Oktar yalanıyla telefonun başındaydı.

KEDİCİK YALANI

Mağdur Saadet Teyze, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Hac paramdı. O kadar da dedim ki bak bir şey olmasın gıdım gıdım zorla biriktirdim. Sizi kedicik ilan etmişler dedi. İlk başta Adnan Oktar'ın sizi kediciği ilan ettiler dedi. Size kaçak silahlar sokulmuş dedi. Kimlikte neyim varsa hepsini söyledi."

MEYDANI BOŞ BULUYORLAR, GEREKEN YAPILMIYOR

Akit'in daha önce de gündeme getirdiği gibi ilgili bakanlık ve güvenlik güçleri telefon dolandırıcılarına karşı gereken önlemi almıyor. Vatandaşı gündemle ilgili zayıf noktalarından vurmayı başaran dolandırıcılar, kendilerini; bankacı, polis, asker, bakanlık çalışanı vb. olarak tanıtarak vatandaşları kandırıyor, paralarını çalıyor. 

Durum o kadar vahim ki, geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız bir olayda mağdur öğretmen dolandırıcıya, "Seni polise şikayet ettim" dediği zaman dolandırıcı kadın, "İyi şikayet et" diyerek, kendilerini hiçbir şey yapılmayacağını bildiği için pişkince bir cevap vermişti.

Dolandırıcı kadının pişkinliği ağızları açık bıraktı!

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:46
  1. İstanbul
  2. kadıköy
  3. adnan oktar
  4. kedicik

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