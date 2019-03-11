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Şen: “Kadınların sırrını çözen medya her tür yöntemi kullanıyor”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Şen, kadınların medyayı doğru okuyup, doğru analiz edebilmeleri kültürün aktarılmasına ve dilin korunmasına fayda sağlayacağını söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:56
Şen: “Kadınların sırrını çözen medya her tür yöntemi kullanıyor”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Şen, kadınların medyayı doğru okuyup, doğru analiz edebilmeleri kültürün aktarılmasına ve dilin korunmasına fayda sağlayacağını söyledi.


Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen "Değişen ve Gelişen Dünyada Kadınların Medya Bağımlılığı" konulu programda konuşan Şen, gelişen ve değişen dünyada medyadan uzak kalmanın mümkün olmadığını ifade ederek "Özellikle kadınlar alışverişten, yemek tariflerine, bebek bakımından, sosyal ilişkilerine kadar her şeyi hızlı bir şekilde öğrenip uygulamak istiyor. Merak ve hevesle geliştirdiği yeteneklerini de paylaşıp duyurmaktan geri kalmıyor. Günümüz şartlarında ulaşabileceği en etkili yöntem medya olduğu için medyayla içli dışlı bir bağ kurabiliyor. Kadınların sırrını çözen medya ise albenili renkli dünyasıyla tüketimi artırmak için akla hayale gelmeyen her tür yöntemi kullanıyor" dedi.


Şen, kadınların medyayı doğru okuyup, doğru analiz edebilmeleri kültürün aktarılmasına yardımcı olacağını belirterek,"İnternet, televizyon, kitap kapağı, sinema, afiş, katalog, reklam panosu veya iletişim ortamı diye tanımlanan medya insan beynini daha da karmaşık hale getirmektedir. İhtiyacımız olmadan aldığımız ürünler gibi tanımadığımız insanlarla yaptığımız derin sohbetlerin de birer medya oyunu olduğunun maalesef farkında değiliz. Geleceğimizin şekillenmesinde ciddi bir role sahip olan kadınların medyayı doğru okuyup, doğru analiz edebilmeleri kültürümüzün aktarılmasından, dilimizin korunmasına değin fayda sağlayacaktır.Yozlaşan, sabır ve tahammül gibi yüksek değerler yerine aceleci, geleneğinden bihaber, paylaşım duygusu zayıf, büyüğünü küçüğünü tanımayan, aklındakini rahatça dillendirebilen bir toplumu inşa etmeye uğraşan medyanın okunması şarttır" şeklinde konuştu.


Medyanın tanınması gerektiğini,doğru ve işe yarar biçimde kullanılmaya çalışılması gerektiğini vurgulayan Şen, "Değerlerimizi yücelten, tanıtan, anlatan, dünya üzerinde müziğimizden yemeğimize kadar hemen her şeyimizi sunabilmeyi hedefleyen medya yenilenmelidir. Medyayla daha güçlü bağlara sahip olan kadınlar hem medya nedir sorusuyla yüzleşmeli, hem de onu kullanmaktan kaynaklanan her tür tehlikeden haberdar olmalıdır. Siber suç ve yasaları öğrenmeli ve kalkan hazırlayabilmelidir. İstatistik veriler kadınların sosyal medyayı erkeklere nazaran daha çok kullandıklarını göstermektedir. Sosyal medyanın merak ve dedikodu kültüründen beslendiği beğeni ve kabul görme güdülerini artırdığını da bilmelidir. Sorgulamadan yaptığı paylaşım ve yorumların kendisinde de toplum ve aile hayatında da getirebileceği sorunların farkında olmalıdır. Kullandığı her tür internet hesabının ayarlarını tüm ayrıntılarıyla öğrenmeli, sahte ve çalıntı hesapların da olduğunu bilmeli buna dair tedbirleri almalıdır. İnternette geçirdikleri vakitlerin onları nasıl pasifleştirdiğini bağımlı birer gösteriş meraklısı haline getirdiğini ve daha hesapsız harcamalara yönlendirdiğini görmelidir. Hobiler edinmek, yüz yüze iletişim kurmak, sanal ortam yerine sıcak ve samimi iletişim gerçekleştirmek, gelenekten geleceğe sağlam bir köprü olmak için medyadan doğru faydalanabilme becerisi kazanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:56
  1. kültür
  2. kitap

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