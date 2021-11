'Sen doğru ol, eğri belasını bulur'

Tayyip Bey yirmi yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Hiç antidemokratik yollardan iktidara gelmedi. Her seçim zamanı seçimleri yaptı,arada referandumlar da yaptı. Hiç mağlup olmadı.

İsrail Devlet Başkanı Perez’e “one minute one minute (bir dakika bir dakika)” dedi parmak sallayarak...



Bunun devamı bizim dilimizde şöyledir: “bi dakka, bi dakka... hoop! Nereye gidiyorsun? Kendine gel...frene bas...”v.s.



Eyvah! Dünya akşam sabah başımıza yıkılır diye bekleyenler oldu; yıkılmadı!



“Dünya beşten büyüktür” diye haykırdı BM de... Yani, kendinizi bir maydonoz sanmayın... Deveden büyük fil vardır, demek istedi; bir şey olmadı. Suriye’ye girdik, bir sürü toprak kurtardık. Yeni kurtaracaklarımız da cabası...



En azından ABD, Rusya, İran, Fransa, İngiltere... o toprakları terketmedikce oraların hakimi biziz...Libyayı âsilerden, Azerbaycan’ı düşman elinden kurtardık... Dünyanın kör gözüne parmak soka soka bunu yaptık... Kimse karşı bir cephe açamadı. Kıbrıs’ta Maraş turizme açıldı, yani tamamen kontrolümüzde girdi, kimse bir şey diyemedi. Akdeniz bir Türk gölü haline evriliyor lakin kimse posta koyamadı!



Diyeceksiniz ki; kuduranları, homurdananları, uykusu kaçanları, kumpas kuranları fark etmiyor musun? Ediyorum da... Kellim kellim la yenfaa... Konuş konuş sonuç alamıyorlar hâlâ... İçerideki muhalefet acaba bunları hiç değerlendiremiyor mu? Gerçekten sürekli şaşkınlık içinde kalıyorum. Nasıl bir muhalefetsiniz siz?

Neye muhalifsiniz? İktidara mı? Tayyip Bey’e mi? Yapılanlara mı? Kazanımlara mi? Zenginleşmeye mi? Neye karşısınız? Karşınızda siyasetin dehası, harbiliğin ve hasbiliğin şahı, çalışkanlığın ve cesaretin mimarı, liderliğin nümûnesi bir adam var.



Atıyorsunuz, attığınız vurmuyor!



İtiyorsunuz, kendiniz düşüyorsunuz.



Milletten zırnık umut gelmiyor size...



Dünyada umduklarınız sizi umursamıyor! Utanın utanın!



Aylardır, kaç parti bir cumhurbaşkanı adayı bulamadınız.. Utanın, sıkılın... Bu millet Tayyip Bey’den vazgeçmiyor! Geçiremezsiniz! Dedikodu yapan işsiz güçsüz kadınlar gibi aylardır basına malzeme oluyorsunuz lakin bir arpa boyu yol yok.



Yook... Şimdi ise hep karıştırdınız?!



Kılıçdaroğlu ne dedin sen; Kandil’i hâke yeksan edeceksin öyle mi?



Akşener ne dedin sen; Sayın Öcalan...öyle mi? Biriniz aylardır laf söylemeye korktuğu PKK’yı yok ediyor, diğeri varlığını borçlu olduğu PKK karşıtlığının temeline bomba koyuyor! Özür mözür dilenmesi kimi ikna eder? Bilmeden senin ağzından cıkabiliyorsa, bunu mazur göreceksek, Tayyip Bey’in ağzından da kaçmıştı, siz niçin mazur görmemiştiniz?



Niçin partilileriniz döndürüp dolaştırıp videoyu sosyal medyada yayına sokuyordu? CHP’li vekil ile HDP’li vekiller mecliste kavga ediyorlar... 2023 yaklaştıkça sıva dökülüyor. Sır ifşa oluyor... Çünkü, hak tecelli ediyor! Çünkü 2023 seçimleri yaklaşıyor ve kazanacak olan galibin ayak sesleri geliyor. Bu ülkede beş yıllık kalkınma planları yapılır, tarih vererek kimse büyük hedef koyamazdı. İlk kez 2023 hedefi, 2053 hedefi, 2071 hedefi diye, her biri birer çağ planlaması, dönem planlaması olabilecek hedefler kondu. 2023 hedefini koyan mimar, 2023 seçimlerini kazanamayacaksa zaten sil baştan olur her şey! İnşaallah kazanacak ve o mimar mükemmel bir final yapacak veya yoluna devam edecek. Ey muhalefet! Siz duaya inanmaz mısınız? Siz Allah’ın yardımına inanmaz mısınız? Milyonlarca mazlumun duası var Tayyip Bey’in arkasında. Ve, Belli ki; Allah’ın yardımı var Tayyip Bey’in yanında. Bakın görün işte: o doğru durdukça eğri, eğriler belasını buluyor... Dünyadaki muhalif olanlarla içerideki sizler aynı kulüptesiniz... Doğrusu koca koca adamlarsınız; utanıyorum ülkemin bir kısım insanının bu şekilde boş şarjör kap fişek çıkmasından! Kendinize gelin biraz!