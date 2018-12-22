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'Sen de erkek misin salak' dedi, mahkeme affetmedi

Bursa’da boşanma davasının görüldüğü sırada, kocasına "sen erkek misin salak" diyen kadını ağır kusurlu bundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:31
'Sen de erkek misin salak' dedi, mahkeme affetmedi

Bursa'daki bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının eşine sarf ettiği, "Sen erkek misin, salak?" sözünü boşanma sebebi saydı. Kadını ağır kusurlu bulan Yargıtay, Aile Mahkemesi'nin kadın yararına hükmettiği yoksulluk nafakasını da kanuna aykırı buldu.

Nafaka ödemeye mahkum edildi

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak Bursa 3. Aile Mahkemesi'ne boşanma davasıaçtı. Tarafları eşit kusurlu bulan mahkeme, hem kadının hem de kocanın boşanma davasını kabul edip çifti boşadı. Kadına da yoksulluk nafakası ödenmesine hükmetti. Kararı davacı-davalı erkek İ.D.'nin temyiz etmesi üzerine devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. İ.D.'nin eşine, "Sen delisin, akıl hastasısın, hastaneye yatman lazım" dediğine dikkat çeken Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, buna karşılık eşinin de İ.D.'ye hakaret ve küfür ederek, "Sen erkek misin, salak" dediğini vurguladı. Eşe hitaben kullanılan bu sözü boşanma sebebi sayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Tarafların gerçekleşen bu kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebep olan olaylarda davalı-davacı kadının ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden tarafların eşit kusurlu kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebebiyet veren vak’alarda davalı-davacı kadın ağır kusurludur. Ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakası hükmedilemez. O halde kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekirken Bursa 3. Aile Mahkemesi'nin nafakaya hükmetmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

'Aptal, salak' demek boşanma sebebi sayıldı

Öte yandan Çorlu'daki bir boşanma davasında son noktayı koyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine, 'Aptal, salak, sen erkek misin?' diyen kadını ağır kusurlu buldu. Kadının boşanma davasını kabul eden mahalli mahkeme kararını bozan daire, erkek Ü.T.'nin de boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:31
  1. Bursa
  2. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
  3. mahkeme
  4. boşanma davası

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