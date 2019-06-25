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Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim

Gazetemiz okurlarından İsmail Tekpınar, "Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

25 Haziran 2019 Salı 12:21
Sen asıl şimdi özgürsün kardeşim

İsmail Tekpınar

Mısır’ın zindanlarında şehadet şerbetini içen Müslüman devlet lideri Muhammed Mursi, Allah şehadetini makbul eylesin…

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır’ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu. Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi, ilk eğitimini doğduğu yerde almıştır. Babası çiftçi, annesi ise ev hanımı, mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi’nde onur belgesi ile başarılı bir şekilde alarak (1975 ve 1978). Daha sonra metalurji üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Mühendislik doktorasını Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde tamamlayıp (1982) Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde yardımcı doçent oluyor. ABD Güney Kaliforniya Üniversitesinde yardımcı profesör görevini üstleniyor. Mısır Zagazig Üniversitesi’nde 1985 senesinden 2010 senesine kadar mühendislik fakültesi dekanı olarak görev de bulunmuştur. Siyasete ideolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde katıldı. 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekilliği yapmıştır. Müslüman Kardeşler’in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girerek 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yapıyor. Akabinde 2011 Mısır Devrimi’ne muhalif bir lider olarak destek verip, 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler’in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi’nin başkanı seçilir... 

2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Müslüman Kardeşler’in aday gösterdiği Hayrat Şatır’ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. Cumhurbaşkanı oldu. 

17 Haziran 2012 de seçimle başa gelen vatanına hayran, milletine âşık olan birine batılıların organizasyonuyla Mısır Savunma Bakanı Sisi tarafından darbe yapılmıştır. Eğer ki batının adamı olsaydı darbe olmazdı. Koltuğunda oturur keyfine bakardı. Fakat o halkının adamı olduğu için başına bu hadiseler geldi. Peki şimdi ne haldeler düzeldi mi? Halk yine açlık ve sefalet içersinde, iç savaş devam ediyor. Haçlıların taktiği bu milletin gözü açılmasın, uyanmasın da ne olursa olsun…

2013’ten bu tarafa 6 yıldır zindanda tek hücrede tutsak… Mısır’ın seçilmiş meşru ilk ve tek devlet başkanına haçlıların protestoları körüklemesi sonrası darbeyle zindanlara attırdığı ve ölümüne sebep oldukları bir liderdi… Elbette tarih bunları yazdı hem de tarihe kara leke olarak geçtiler… Biz biliyoruz ki hakkı savundu, Mısır halkını savundu, vatanı için canını feda etti bunu anlayanlara idrak edenlere selam olsun… Belki de bazı densiz menfi milliyetçilik yapan zevatlar onu sadece Arap olduğu için benimsemeyip, içlerine sindiremediler. Lâkin müspet milliyetçilik yapanlar ise o bir Müslümandı elbette ki gıyabi cenaze namazını kılmamız gerekiyordu ve tüm Dünya Müslümanlarının da ittifakıyla kılındı…

Ayrıca ortanca oğlu da halen hapiste tutsaktır. Ma’mafih meşru olarak milletinin seçtiği lidere gayrı meşru Sisi’nin idam kararına batılılar karşı çıkmamıştır tepki göstermiştir sözüm ona bunlar demokratikler…

Muhammed Mursi’yi vatan haini olarak gördüler. Vatan haini darbeyi yapanlar mı, yoksa ülkesi için çalışan mı? Neden darbe yaptılar biliyor musunuz; çünkü Mursi üç hedeften bahsetmişti; Yediklerini üretecekler, makinelerimizi ve en önemlisi silahlarımızı üreteceğiz diyordu halkına… Aslına bakarsanız bu söylemler batılıların hiç sevmediği söylemlerdir…

Bu haklarımızın bedeli için benim kanım akacaksa, ben hazırım. Vatan uğruna canımı kolayca veririm. Allah her şeye kadirdir. Kimse sizi aldatmasın. Sakın tuzaklara düşmeyin.

Sizleri, çocuklarımızı, bizden sonra gelecek evlatlarımızı korumak istiyorum. Kızlarımızı, geleceğimizin annelerini korumak istiyorum.

Onlar çocuklarına sizin babalarınız ve ecdadınız sağlamca durdular yani erkektiler haksızlık ve bozuk görüşler karşısında asla boyun eğmediler, vatanlarından, haklarından ve dinlerinden en ufak taviz vermediler, diyecekler.

Anlayacağımız odur ki haçlılar asla yükselen Müslüman ülkeleri sevmediler ve de sevmiyorlar…

Halkın refah içerisinde yaşaması için çalışan liderleri imha etmek için her türlü hileleri yaptırıyorlar.

Malumunuzdur bizdeki 15 Temmuz, darbe yaptırmak istediler lâkin biz darbecilere darbe yaptık zafer milletin oldu… Lâkin Mısır’da tuttu; emellerine ulaştılar. Ümit ediyorum diğer Müslüman ülkeler akıllarını başlarına alırlar…

Batıya başkaldıran herkese yapmaya devam ediyorlar, Venezuela gibi halen sıkıntılı süreçleri devam etmektedir… Yıllardır süre gelen İslam coğrafyasının sıkıntıları haç ile hilalin savaşından mütevellittir ve halen devam etmektedir… Biz hilalin altındayız ve yeni Dünya nizamını bizler kuracağız rahat olun.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:21
  1. İsmail Tekpınar
  2. Mısır
  3. Müslüman devlet lideri Muhammed Mursi
  4. Muhammed Mursi
  5. Kahire Üniversitesi
  6. Güney Kaliforniya Üniversitesi
  7. Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi
  8. ABD Güney Kaliforniya Üniversitesi
  9. Mısır Zagazig Üniversitesi
  10. Müslüman Kardeşler
  11. Özgürlük ve Adalet Partisi
  12. 2012 Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  13. Hayrat Şatı
  14. Mısır Savunma Bakanı Sisi
  15. Sisi
  16. 15 temmuz darbe girişimi
  17. İslam coğrafyası

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