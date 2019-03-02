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"Sen Anlat Türkiye Dinlesin" kampanyası

Türkiye Kamu-Sen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Sen Anlat Türkiye Dinlesin" kampanyası başlattı- Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci:- "Ön yargılar ve eşitsizliklerden örülmüş kurumsal kimlikler ve bu kimliklerden beslenen tepeden inme söylemle kadınlar hakkında konuşmanın fayda vermediği günleri yaşıyoruz. Bu nedenle tüm kadınlarımıza sesleniyoruz; sen anlat Türkiye dinlesin"

02 Mart 2019 Cumartesi 14:26
"Sen Anlat Türkiye Dinlesin" kampanyası

ANKARA (AA) - Türkiye Kamu-Sen, kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi amacıyla "Sen Anlat Türkiye Dinlesin" kampanyası başlattı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kampanyaya ilişkin yayımladığı mesajda, kampanya ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadınların insan hakları temelinde siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması ile seslerini aracısız bir şekilde tüm topluma duyurmasının amaçlandığını belirtti.

Kampanyaya, 400 bin üyenin destek vereceğini bildiren Kahveci, mesajında şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın evinde, işinde, okulunda, sosyal hayatını geçirdiği tüm alanlarda kronikleşen ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldığını görüyoruz. Ön yargılar ve eşitsizliklerden örülmüş kurumsal kimlikler ve bu kimliklerden beslenen tepeden inme söylemle kadınlar hakkında konuşmanın fayda vermediği günleri yaşıyoruz. Bu nedenle tüm kadınlarımıza sesleniyoruz; sen anlat Türkiye dinlesin."

- İletişim platformu oluşturulacak

Kahveci, kampanya kapsamında, kadınların düşüncelerinin sosyal medya platformlarında yer bulacağını, bu nedenle "#birmesajimvar, #gelecegemesajimvar" etiketleri ile facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya platformlarının kadınların paylaşımlarını beklediğini ifade etti.

Önder Kahveci, konfederasyonun, bu platformlarda yayımlanan mesajlarla 8 Mart albümü, 8 Mart spot filmleri, 8 Mart kitapçığı ve bu üç ürünün bir arada olduğu internet sayfasıyla kadınların sesinin duyulduğu bir iletişim platformu oluşturacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:26
  1. kampanya
  2. Sen Anlat Türkiye Dinlesin" kampanyası
  3. Türkiye Kamu-Sen

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