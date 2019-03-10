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Sempatik dededen gençlere altın öğüt

Mutlu süren evliliğinde uzun yılları geride bırakan sempatik dedenin gençlere tavsiyelerde bulunduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

10 Mart 2019 Pazar 15:11
Sempatik dededen gençlere altın öğüt

Mutlu süren evliliğinde uzun yılları geride bırakan sempatik dedenin gençlere tavsiyelerde bulunduğu video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin" diyen Musa Dede, "Eşlerinize en çok ’kınalı kekliğim’ şeklinde hitap edin" tavsiyesinde bulundu.

 

70 yaşındaki Musa Dede, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek ve aile içindeki iletişimin güçlenmesine dikkat çekmek için evlilik hayatının püf noktasını anlattı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ihtiyar delikanlının gençlere eşlerine nasıl hitap etmesi gerektiğini anlattığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

 

İstanbul’un Sesi Radyosunda yayın hayatına ’Gece Yürüyüşü’ isimli programla devam Ümit Aydın’ın Musa dede ile yaptığı “Eşlerimize nasıl hitap etmeliyiz” konulu sohbet izleyenleri gülümsetti. "Eşlerinize tatlı bir dille hitap edin" diyen gönlü genç dede, evlilik hayatındaki iletişimin önemine sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. "Eşlerinize en çok ’kınalı kekliğim’ şeklinde hitap edin" diyen Musa dede, uzun yıllar sorunsuz yürüttüğü evlilik hayatının sırrını da gençlerle paylaşmış oldu. İhtiyar delikanlının videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 15:11
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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