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Semiha Yıldırım'dan huzurevine ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İzzet Baysal Huzurevi ile şehit ailelerine ziyarette bulundu

12 Mart 2019 Salı 17:39
Semiha Yıldırım'dan huzurevine ziyaret

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İzzet Baysal Huzurevi ile şehit ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak Sarıyer'deki huzurevinin sakinleriyle bir araya gelen Yıldırım, kendileriyle tek tek selamlaşarak hal ve hatırlarını sordu. Yaşlıların ilgiyle karşıladığı Yıldırım, onlarla çay içerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım daha sonra yaşlılara çeşitli hediyeler takdim etti.

Semiha Yıldırım, ziyarette kendisine eşlik eden Huzurevi Müdürü Murat Soylu'dan da kurum hakkında bilgi edindi.

Daha sonra, huzurevi sakinlerinin el işçiliğiyle üretim yaptıkları hobi odasını gezen Yıldırım, ürünleri inceledi, yapılışları hakkında bilgi aldı. Buradan alışveriş yapan Yıldırım'a, yaşlıların işlediği nakışlı havlu hediye edildi.

Ziyarette, Yıldırım'ın öğretmen arkadaşları da yer aldı.

- Şehit ailelerine ziyaret

Semiha Yıldırım, huzurevi ziyaretinin ardından FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) şehit olan gazeteci Çetin Can'ın (34) annesi Emine Can ve babası Mustafa Can'ı evinde ziyaret etti.

Daha sonra Yıldırım, 2015'te Diyarbakır'daki Hendek operasyonlarında şehit düşen subay Uğur Taşçı'nın (29) evine giderek, annesi Emel Taşçı ve babası Mehmet Taşçı ile görüştü.


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:39
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  2. Huzurevi
  3. ziyaret

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