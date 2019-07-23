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Twitter hesabı açan Semiha Yıldırım'dan Erdoğan paylaşımı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Twitter hesabı açtı. "Semiha Yıldırım İletişim Ofisi" adıyla açılan hesaptan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yapıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:55
Twitter hesabı açan Semiha Yıldırım'dan Erdoğan paylaşımı

Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "Semiha Yıldırım İletişim Ofisi" adında bir twitter hesabı açtı.

Resmi iletişim adresi olarak kullanılan hesaptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür paylaşımları yapıldı. Ayrıca Binali Yıldırım ve Erdoğan'ın aynı karede olduğu paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden alıntılar yapıldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:55
  1. Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım
  2. Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım
  3. Semiha Yıldırım İletişim Ofisi
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Binali Yıldırım

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