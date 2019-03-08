0553 313 94 23

Semiha Yıldırım Yalova’da anaokulu açılışına katıldı

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin hayata geçirdiği “81 İlde 81 Anaokulu” projesiyle Yalova’nın Subaşı beldesinde yapımı tamamlanan Ayhan ve Cahit Gülan Anaokulu’nun açılışını AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım yaptı.

08 Mart 2019 Cuma 12:07
Semiha Yıldırım Yalova’da anaokulu açılışına katıldı

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin hayata geçirdiği “81 İlde 81 Anaokulu” projesiyle Yalova’nın Subaşı beldesinde yapımı tamamlanan Ayhan ve Cahit Gülan Anaokulu’nun açılışını AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım yaptı. Yıldırım, “81 anaokulu hedefine ulaşmak için 55 anaokulu daha yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Bu okullardan 20’si bu yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.


Anaokullarının açılış töreni Yalova’nın Subaşı beldesinde gerçekleştirildi. Törene AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel,bağışçılar Ayhan ve Cahit Gülan ile il protokolü katıldı. Semiha Yıldırım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla törene katılan kadınlara karanfil verdi. 81 ildeki anaokulu hedefine ulaşmak için gereken 55 anaokulundan 20’sinin bu yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Yıldırım, “Eğitim yıllardır önem verdiğimiz bir önemli bir ihtiyacımızdır. Çünkü dünya ülkeleri arasındaki yerimizi eğitimde ulaştığımız seviye belirleyecektir. Küçük yaşta verilemeyen eğitimin ilerleyen yaşlarda devletimize maliyeti çok yüksek olmaktadır. Bu nedenle son 16 yılda en fazla harcama Milli Eğitime yapılmaktadır. Türkiye gibi hızlı büyüyen bir ülkede devletin tek başına eğitim ihtiyacı ihtiyacını karşılama imkanı bulunmamaktadır. Sivil toplum kuruluşları, hayırsever vatandaşlar ve şirketler de bu konuda destek olmaktadırlar. Türk Kızılay’ı İstanbul Şubesi de 3 yıl önce bu gaye ile bir 81 İl 81 Kızılay Anaokulu projesini başlattı. Geçen yıl Şubat ayında 13 anaokulunun açılışı gerçekleşti. Bugün aynı iftihar tablosunu yeniden yaşıyoruz. 12 anaokulumuzun daha açılışını yapıyoruz. Keseceğimiz bu kurdele ile projenin önemli bir aşamasını daha tamamlamış olacağız. 1 milyondan fazla çocuğumuz eğitim öncesi hizmetinden yararlanıyor. 81 anaokulu hedefine ulaşmak için 55 anaokulu daha yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğimiz günler de yakındır inşallah. Bunların 20’si bu yıl tamamlanmış olacak. Kalan 35 anaokulu önümüzdeki yıl bitirilecektir” dedi.


Konuşmaların ardından AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol tarafından Semiha Yıldırım’a Yalova’da üretilen çiçek sabunlarından bir paket hediye edildi. Yalova Valisi Muammer Erol ise bağışçı Gülan ailesi adına Ziya Alp Gülan’a bir teşekkür plaketi sundu.


Anaokulu’nun açılış kurdelesini Semiha Yıldırım ve il protokolü birlikte kestiler. Anaokulunu gezerek çocuklarla sohbet eden Semiha Yıldırım burada çocuklara hediyeler dağıttı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    1. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    2. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    3. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    4. Gençlik Merkezine gece denetimi
    5. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    6. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    7. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    8. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    9. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    10. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    11. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    12. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    13. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    14. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    16. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    17. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    18. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    19. KSÜ personeline rekor promosyon
    20. Geleceğiniz güvence altında
    21. Piyasalarda gün ortası
    22. Emniyetten kan bağışı kampanyası
    23. Cenaze ortada kaldı, gerilim yükseldi
    24. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan..
    25. Mut’ta başıboş köpekler korku saçıyor
    26. CarrefourSA'dan 8 Mart Dünya Kadınlar..
    27. Bakan Dönmez kadın personelin Kadınlar..
    28. Boğaziçi Kadın Liderler Zirvesi ‘19
    29. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    30. Kadınlar gökyüzüne ay-yıldızlı..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir