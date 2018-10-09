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Semiha Yıldırım özel öğrencilerle bir araya geldi

Semiha Yıldırım, bazı meclis başkanlarının eşleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

09 Ekim 2018 Salı 19:47
Semiha Yıldırım özel öğrencilerle bir araya geldi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel tarafından karşılanan Yıldırım ve beraberindekilere, 578 engellinin eğitim gördüğü merkez hakkında sunum yapıldı.

Merkezde eğitim, drama, müzik sınıfları ile seramik, resim, spor salonları, el işi atölyeleri, fizyoterapi, hidroterapi bölümlerini gezen Yıldırım ve beraberindekiler, özel öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci ve aileleriyle sohbet eden Semiha Yıldırım, daha önce bu kadar kapsamlı bir merkezle hiç karşılaşmadığını söyledi. Yıldırım, merkezi Antalya'ya kazandırdığı için Menderes Türel ve eşi Ebru Türel'e teşekkür etti.

Semiha Yıldırım, mecliste özel günlerde hediye etmek üzere engelli öğrencilerin ürettiği el işi ürünlerinden talep edebileceklerini söyledi.

Ziyarette, Yıldırım ve beraberindekilere, çiçek ve özel öğrencilerin atölyelerde ürettiği el işi süslemeler, kokulu sabun, seramik süsler ve takılardan hediye edildi. Semiha Yıldırım da öğrencilere ve ailelerine çiçek verdi.

Merkezin kurucu müdürü Tarık Bitlis, öğrencilerin ve ailelerin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:47
  1. Bitlis
  2. Antalya
  3. Semiha Yıldırım
  4. meclis

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