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Semiha Yıldırım, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım:- "Herhalde yaptığım en hüzünlü açılış, huzurevi açılışıdır. Kültürümüzde, dinimizde bu yok ama çağımızın gerektirdiği bir ihtiyaç. Mecburen bunlara biz de ayak uydurmak zorundayız. Huzurevlerini ziyaret etmek beni ayrıca çok mutlu ediyor çok da duygulandırıyor. Her huzurevi ziyaretimde annemi, babaannemi, anneannemi ziyaret etmiş gibi kendimi rahat hissediyorum"

04 Mart 2019 Pazartesi 15:14
Semiha Yıldırım, huzurevi sakinlerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Kartal ve Üsküdar'daki huzurevlerini ziyaret etti.

İlk olarak Yakacık Kızılay Huzurevi sakinlerine gelen Yıldırım, kendilerini sevgiyle karşılayan yaşlılarla tek tek selamlaşarak sohbet etti. Yıldırım, yaşlılar tarafından yapılan el işi süslemeleri de inceleyerek bilgi aldı. Huzurevi sakinleri Yıldırım'a çam fıstığı kabuğundan hazırladıkları çiçek tanzimini hediye etti.

Daha sonra Türk Kızılay bağışçısı olarak huzurevinde yaşayan 90 yaşındaki İsmail Hakkı Kopuz ve 88 yaşındaki Melek Kopuz çiftini odalarında ziyaret eden Semiha Yıldırım, Melek Kopuz ile sohbet etti ve taleplerini dinledi. Yıldırım ayrıca 64 yaşındaki Nalan Toprak'ın odasına da uğradı.

Ziyaretinde yaşlılarla yakından ilgilenen ve öğle yemeğinde onlara eşlik eden Semiha Yıldırım, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Semiha Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzurevini iyi bulduğunu söyledi.

Yıldırım, yaşlıların, bakımlarından ve huzurevi müdürlerinden memnun olduklarını kendisine ilettiklerini aktardı.

Huzurevleriyle ilgili düşüncelerini de paylaşan Yıldırım, "Açık söylemek gerekiyorsa, huzurevlerinin varlığı beni biraz rahatsız ediyor ama şu anda çağımızın ihtiyacı. Mecburen kuruluyor. Herhalde yaptığım en hüzünlü açılış, huzurevi açılışıdır. Kültürümüzde, dinimizde bu yok ama çağımızın gerektirdiği bir ihtiyaç. Mecburen bunlara biz de ayak uydurmak zorundayız. Huzurevlerini ziyaret etmek beni ayrıca çok mutlu ediyor, çok da duygulandırıyor. Her huzurevi ziyaretimde annemi, babaannemi, anneannemi ziyaret etmiş gibi kendimi rahat hissediyorum." şeklinde konuştu.

Daha sonra Üsküdar'daki Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi'ne gelen Yıldırım, yaşlılarla çay içerek sohbet etti.

Yıldırım'a huzurevi sakini Ahmet Cengiz Bozok kupa ve imzaladığı kitabını hediye ederken, Yıldırım da huzurevi sakinlerine hediye takdiminde bulundu.

Ziyaretlerinde Semiha Yıldırım'a İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Türk Kızılay yönetim kurulu üyeleri Bahar Büşra Köylübay ve Seda Yıldırım ile öğretmen arkadaşları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:14
  1. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım
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