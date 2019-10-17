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MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 gözaltı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybettiği olayla ilgili 2'si kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

17 Ekim 2019 Perşembe 15:42
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüyle ilgili 3 gözaltı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, Ankara Kalesi'nin surlarından kayalıklara düştü ve hayatını kaybetti. Ağır yaralanan arkadaşı Arif Fidanboy'un tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Olay sırasında kalede bulunan 2'si kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın, iddiaya göre 2'si kadın 3 arkadaşı ile birlikte Ankara Kalesi'nin eteklerinde kuş besleyen arkadaşı Arif Fidanboy'un yanına gitti. Grup burada bir süre sohbet ettikten sonra şehir manzarasını izlemek için kalenin surlarına çıktı.

Dengesini kaybedip düştü

Turan İlteber Yalçın ve Arif Fidanboy, burada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengelerini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten aşağıdaki kayalıklara düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşı yoğun bakımda

Ağır yaralanan Fidanboy ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Fidanboy'un yoğun bakımda tedavi gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

MHP'liler olay yerinde

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı, polislerden bilgi aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da acı haber üzerine gelerek Servet Yılmaz'dan bilgi aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine gelerek Semih Yalçın'ın üzüntüsünü paylaştı.

2'si kadın 3 kişi gözaltında

Turan İlteber Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde sabaha kadar süren incelemelerin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olay sırasında kalede bulunan 2'si kadın 3 kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Yalçın'ın ölümü ve arkadaşının yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 15:42
  1. Ankara
  2. Turan İlteber Yalçın
  3. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  5. Dışkapı Yıldırım Beyazıt
  6. Servet Yılmaz
  7. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
  8. Hacettepe Üniversitesi

YORUM YAZ

  • AlparslanAlparslan26 dk önce
    Allah (c.c) 'ü Semih Bey 'e , Ailesine sabırlar versin. Ailesinin ve MHP ' li kardeşlerimizin başı sağolsun. Mekânı cennet olsun İnşaallah...!
  • hercaihercai27 dk önce
    Allah rahmet etsin.
  • HasretHasret1 sa önce
    Allah rahmet eylesin .Ailesine sabir versin

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