Semerkand Vakfı (Menzil) kurbanlık fiyatları 2018 Beşir Derneği kurban fiyatları nedir?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2018 yılı Diyanet vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki Semerkand Vakfı’nın kurban fiyatları nedir? İşte Beşir Derneği yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları

Hac mevsimini de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 21 Ağustos 2018 Salı günü idrak edilecek. Vatandaşlar kurban fiyatlarını şimdiden araştırır oldu. Kurban kesecek vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyordu. Vatandaşların en çok rağbet ettiği kurbanlıkların başında Semerkand Vakfı-Beşir Derneği geliyor. Beşir Derneği fiyatları kurban hisseleri şöyle:

Semerkand Vakfı’nın Kurban hisseleri 800 ile 1200 TL arası

Beşir Derneği Bağış fiyatlari

Yurt içi ve yurt dışı 800 TL

Beşir Derneği kurban fiyatları

Akikâ Kurban 800,00 TL

Vacip Kurban 800,00 TL

Vacip Kurban 800,00 TL

Akikâ Kurban 1.600,00 TL

Vacip Kurban 800,00 TL

Nafile Kurban 800,00 TL

Vacip Kurban 800,00 TL