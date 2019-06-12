Şemdinli’de yılsonu sergisi Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yılsonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Muhammet Fuat Türkman ve Belediye Başkanı Tahir Saklı yaptı. Kaymakam Türkman ve beraberindekiler, sergiyi gezerek kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri inceledi.

Aile Destek Merkezi Müdürü Hüzeyca Gündoğan, sergilenen ürünlerin 165 kursiyer öğrenci tarafından 8 ayda tamamlandığını belirterek, “500’e yakın geleneksel el nakışı ürünümüz mevcut ve toplamda bine yakın ürünü sergiledik. Katkılarından dolayı ilçe kaymakamlığına ve müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

Serginin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, Hastane Müdürü Sefer Akdeniz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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