Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Mayıs 2019 günü Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Koçbaşı Mezrası Fındık Deresi Bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet pkm makineli tüfek, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 29 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1579 adet pkm makineli tüfeği fişeği, 2 adet pkm makineli tüfeği mayon kutusu, 7 adet pkm makineli tüfeği mayonu, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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