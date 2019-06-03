0553 313 94 23

Şemdinli’de 86 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilen keşif faaliyetleri esnasında yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
Şemdinli’de 86 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde icra edilen keşif faaliyetleri esnasında yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 haziran 2019 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti neticesinde Türkiye topraklarından İran topraklarına geçmeye çalışan 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 mahallede muhtarlık seçimleri yenilendi
    1. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    2. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    3. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    4. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    5. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    6. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    7. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    8. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    9. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    10. Azez'deki terör saldırısına kınama
    11. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    12. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    13. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    14. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    15. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    16. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    17. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    18. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    19. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    20. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    21. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    22. İtikafa girmek için Peru'dan..
    23. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    24. Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi..
    25. Plajlarda adım atacak yer kalmadı
    26. Elazığ’da elektrik kablosu çalan3..
    27. AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!
    28. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın..
    29. Somalili askerler için yemin töreni..
    30. Ceza havadan gelebilir
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular