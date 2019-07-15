Şemdinli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Yarbay Adem Özdemirel, Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, partililer, kurum amirleri ve vatandaşlar, 34. Hudut Tugay Komutanlığındaki şehitliği ziyaret ederek gül bıraktı.

Daha sonrada ilçe merkezindeki Ulu Camii’nde şehitler için mevlit okunarak dua yapıldı.

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