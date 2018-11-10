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Şemdinli şehidi Daş'ın acı haberi ailesine verildi

Hakkari Şemdinli'deki patlamada şehit düşenlerin isimleri belli olmaya başladı. Patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da 7 şehitten biri olduğu olduğu öğrenildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:01
Şemdinli şehidi Daş'ın acı haberi ailesine verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, dün, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı. Halil Daş'ın şehit olduğu haberi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde, eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi'ndeki babaevine ulaştı. Acı haberi alan şehit annesi Rukiye Daş ve yakınları gözyaşı döktü.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Daha önce çiftçi olduğu ve vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yaptığı belirtilen şehit Halil Daş'ın, geçen Ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehit Halil Daş'ın babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.
Şehidin dün ağabeyi Turan Daş ile telefonda görüştüğü ve Ramazan Bayramı'nda yapacakları düğünü hakkında konuştukları belirtildi. 2 kardeş olan Şehit Halil Daş'ın, TSK'nın Suriye'deki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' harekâtlarına katıldığı ve Hakkari'ye geçen Ağustos'ta atandığı öğrenildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın cenazesinin yarın Belkaya Mahallesi'nde defnedilmesinin beklendiği belirtildi.

Şehit Halil Daş'ın bir silah arkadaşının ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından Daş'ın fotoğrafının altına, Suriye'de birlikte görev yaptıklarını ve yeni nişanlandığını yazıp, ''Allah rahmet eylesin. Bizim mesleğimiz böyle; hayal kuramayız, plan yapamayız, her şeyimiz yarım kalır" mesajı paylaştığı görüldü.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:01
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