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Şemdinli balında üretim zamanı

Hakkari'de arıcılar, Osmanlı döneminde sarayın vazgeçilmezi olan Şemdinli balının üretimi için işlemlere başladı- Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş:- "Şemdinli ilçesi kendine has bitki örtüsü ve nektarıyla Hakkari'deki bal üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor"

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
Şemdinli balında üretim zamanı

HAKKARİ (AA) - SIRAÇ KARADENİZ - SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki arıcılar, el değmemiş, yüksek rakımlı, yüzlerce bitki türünü barındıran yaylalarda bal üretimi için çalışmalara başladı.

Osmanlı döneminde sarayın bal ihtiyacını karşıladığı belirtilen ilçede arıcılar, havaların ısınmasıyla arı kovanlarını yaylalara çıkararak, yüksek rakımda yetişen yüzlerce bitki türünün lezzetini taşıyan Şemdinli balı için kolları sıvadı.

Arıcılar, kentin yüksek rakımlı bölgelerine yerleştirdikleri kovan ve petekleri kontrol ederek bakımını yaptı.

Bu sene yağış miktarının önceki yıllara göre fazla olması dolayısıyla arıcılar yüksek verim bekliyor.

Hakkari Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fazıl Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 750 arıcı olduğunu, bu işin kentte giderek yaygınlaştığını söyledi.

Arıcıların iklime göre arılarını başka illere de götürdüğünü belirten Durmuş, "Kış mevsimine girerken çoğu arıcı Adana, Muğla, Hatay ve Mersin gibi kıyı illerine gidiyor. Yaz aylarında yaşanan yoğun bitki çeşitliliği sayesinde başka illerden de ilimize arı kolonileri getirilmektedir." dedi.

Bölgede bitki çeşitliliğinin yoğun olduğunu anlatan Durmuş, "Bal üretiminde özellikle Şemdinli ilçemiz ılıman iklimiyle kış mevsimi boyunca birçok arıcıya ev sahipliği yapıyor. Şemdinli ilçesi kendine has bitki örtüsü ve nektarıyla Hakkari'deki bal üretiminin yüzde 70'ini karşılıyor. Elde edilen bal ve polen, arı sütü, arı zehri ve propolis ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Şemdinli balı Osmanlı'da sarayın da vazgeçilmezleri arasındaymış." diye konuştu.

- "Yurt içinden ve yurt dışından büyük talep var"

Arıcı Azat Yılmaz da mesleği babasından öğrendiğini ve 16 yıldır bu işle uğraştığını aktararak, "Burada üretilen bala yurt içinden ve yurt dışından büyük bir talep var. Balı alan müşterilerimiz çok memnun oluyorlar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında padişahlar Şemdinli balını özel misafirlerine hediye olarak gönderirmiş ve kahvaltı sofralarında tüketirlermiş." şeklinde konuştu.

Yayla yasaklarının kaldırılmasıyla arıları yaylalara çıkarmaya başladıklarını söyleyen Yılmaz, süzme, petek ve karakovan balı üretimi yaptıklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
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