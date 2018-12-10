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Semazenler AA'nın fotoğrafları için oy kullandı

Konya'da Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında her gün sema ayini şerifi icra eden semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:25
Semazenler AA'nın fotoğrafları için oy kullandı

KONYA (AA) - Konya'da semazenler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, her gün sema ayini şerifi icra eden Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri, çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan semazenler, daha sonra Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve Spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Özçakıl, fotoğrafları seçmekte zorlandıklarını belirterek, "Fotoğraf, 'Hayatın durduğu an' diye tabir ettiğimiz karelerdir. Oy verirken gerçekten zorlandığımı söyleyebilirim. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Çeken arkadaşlarımızın eline ve emeğine sağlık. Öte yandan mutlaka bu fotoğrafların güzelliklerinin yanında verilen mesajların da önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu

Semazenler, oy birliğiyle Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü", Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve Spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafını seçti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:25
  1. AA'nın "yılın fotoğrafları"
  2. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri
  3. postnişin Fahri Özçakıl

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