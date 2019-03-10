Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı
7-9 Mart tarihleri arası Mersin’de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.10 Mart 2019 Pazar 09:51
7-9 Mart tarihleri arası Mersin’de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.
Mersin’de oynadığı maçlarda Konya’yı 3-2, Antalya’yı 3-2 mağlup etmesine rağmen Ankara’ya 3-0 mağlup olan Kayseri Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı.
Sema Yazar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Görkem Polat yönetimindeki kızlar iyi bir performans ortaya koymasına rağmen elenmenin üzüntüsünü yaşadı.
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