Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı 7-9 Mart tarihleri arası Mersin’de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.

7-9 Mart tarihleri arası Mersin’de gerçekleşen Okul Sporları Yıldız Kızlar Grup Müsabakalarında Sema Yazar Ortaokulu 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak grupta çıkmayarak elendi.

Mersin’de oynadığı maçlarda Konya’yı 3-2, Antalya’yı 3-2 mağlup etmesine rağmen Ankara’ya 3-0 mağlup olan Kayseri Sema Yazar Ortaokulu gruptan çıkamadı.

Sema Yazar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Görkem Polat yönetimindeki kızlar iyi bir performans ortaya koymasına rağmen elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.