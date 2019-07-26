Selzedelere 116 bin TL para yardımı yapılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz günlerde ilçede meydana gelen sel felaketinden dolayı mağdur kalan vatandaşlara yardım yapılacak.

Kdz. Ereğli’de 18 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen sel felaketi dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıtarafından mağdur olan 53 aileye para yardımı yapılacağı belirtildi. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi,“18.07.2019 tarihinde ilçemizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Kaymakamlığımızca Hasar Tespit Komisyonu kurulmuş olup, Komisyon Zonguldak AFAD, Kdz. Ereğli Belediyesi, Vergi Dairesi ve SYD Vakfımızda görevlendirilen personellerle sel felaketi olan mahallelerde inceleme yaparak hasar durumlarına göre 13 ağır hasarlı, 8 orta hasarlı ve 32 az hasarlı olmak üzere toplam 53 ailenin evlerinin incelemeleri tamamlanmıştır. Ailelerden Acil durumda olan kişilerin ihtiyaç gereksinimleri Kaymakamlığımızca öncelikle giderilmiştir. Ayrıca T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden ödenek talep edilmiştir. Söz konusu olan toplam 110 bin TL ödenek 26 Temmuz 2019 tarihinde SYD Vakfımız hesabına gelmiştir. Vakfımız bütçesinden yapılan harcama dahil gelen ödenekle birlikte toplam 116 bin TL yardım miktarı selden zarar görenlerin banka hesaplarına 29 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yatırılacaktır.”