0553 313 94 23

Selvilitepe’nin içme suyu hattı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde bir buçuk kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Selvilitepe’nin içme suyu hattı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesinde bir buçuk kilometrelik içme suyu hattını yeniliyor.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi’nde eski ve sık sık arızalara neden olan içme suyu hattını komple yeniliyor. MASKİ ekipleri tarafından başlatılan bir buçuk kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesiyle bölgedeki meskenlere daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.


Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, “İçme suyu hattımız zamanla yıprandığı için hattın yenilenmesi gerekiyordu. Mahallemiz şehir merkezinden biraz yüksekte olduğu için en küçük sıkıntıda ilk önce su kesintisini biz yaşıyor ve mağdur oluyorduk. Sağ olsun MASKİ yetkilileri verdiği sözü tutarak hattımızın yenileme çalışmasına başladı. MASKİ sayesinde mahallemizde artık su sıkıntısı yaşanmayacak. Bu çalışmayla, bizlere hem güvenilir hem de kesintisiz içme suyu sağlanmış olacak. Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden memnunuz. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tüm desteklerimizi kendisine sonuna kadar vereceğiz.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur’da miting yapacak
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve..
    2. Spot piyasada elektrik fiyatları
    3. Eski eşi tarafından öldürülen kadın..
    4. Selvilitepe’nin içme suyu hattı..
    5. Hayali doktorluk olan görme engelli..
    6. Başkan adayı Taşyürek: "31 Mart..
    7. Kayseri’deki terör operasyonu
    8. Teşhis konulamayan hastalığı yaşamını..
    9. Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını..
    10. Cumhur ittifakı Köşk’te tek yürek oldu
    11. Dışişleri Bakanlığı Makedonya’ya..
    12. Siirt’te çiçekçilerin yüzü Sevgililer..
    13. Başkentte trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    14. Fenerbahçe, Konyaspor maçı..
    15. Bakan Kurum restore edilen Kurşunlu..
    16. Gaspçılara hapis cezası
    17. AB ekonomisi, 2018'in 4. çeyreğinde..
    18. Başkan Subaşıoğlu: “Barbaros Çarşamba..
    19. “Jet Fadıl” 40 yıllık profesörü de..
    20. Erdoğan: "Anayasa Komitesi..
    21. Başkan adayı Aydın, Anadolu Hisarı’nda..
    22. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    23. AK Parti adayı Hıdır: “Demokrasinin en..
    24. Taksi şoförünü gasbeden iki sanığa..
    25. Aşk için bunları tüketin
    26. Sağlık Bakanlığından ilaç zammına..
    27. Erdoğan: "İdlip'de hava sahasının..
    28. Rusya Devlet Başkanı Putin: "Türkiye..
    29. Kırmızı listedeki terörist için..
    30. Kartal’daki Nuri Bey apartmanı..
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    Melih Gökçek ve oğlu hakkında şok iddia! "Onunla görüntü bile vermeyin"
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir