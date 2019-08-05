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Selvilitepe sokaklarında çalışmalar başladı

Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde başlattığı yol yenileme ve tamirat çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında Selvilitepe Mahallesinde zemini bozuk olan sokaklarda tamirat ve yenileme çalışması başlattı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:36
Selvilitepe sokaklarında çalışmalar başladı

Turgutlu Belediyesi ilçe genelinde başlattığı yol yenileme ve tamirat çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında Selvilitepe Mahallesinde zemini bozuk olan sokaklarda tamirat ve yenileme çalışması başlattı.


İlçe genelinde başlatılan yol yenileme ve tamirat çalışmaları tüm hızıyla devam eden Turgutlu Belediyesi, bu kapsamda Selvilitepe Mahallesinde zemini bozuk olan sokaklarda çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 3 ekip tarafından Selvilitepe Mahallesinde yenileme ve tamirat çalışmalarına başlanıldığını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bilindiği üzere ilçe genelinde köstebek yuvası diye tabir edilen zemini bozuk sokak bırakmayacağız demiştik. Birçok mahallemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile zemini bozuk sokaklarda yenileme ve tamirat çalışması gerçekleştirerek bu sıkıntıyı ortadan kaldırdık. Şimdi de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Selvilitepe Mahallemizde yaklaşık bir hafta sürecek tamirat ve yenileme çalışmalarına başladı. İlk etapta Tepe Sokak, Irmak Sokak, Karadeniz Sokak ve Deniz Sokak üzerinde ekiplerimiz tamirat çalışmalarına başladı. Ayrıca yine mahallemizde yeni yol açma çalışmalarımız da devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi Turgutlumuzu köstebek yuvası yollardan kurtararak vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırıyoruz. Yapılan bu çalışmalar Turgutlumuz için hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:36
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