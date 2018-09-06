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Selvi'den CHP iddiası: 'Benden söylemesi' dedi ve ekledi

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Erdoğan ile Bahçelinin ittifakı, CHP'nin hazırlığı" başlıklı yazısında partilerdeki yerel seçimle ilgili çalışmalarını konu aldı. Selvi yazısında, "Benden söylemesi, CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor" diye yazdı.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:10
Selvi'den CHP iddiası: 'Benden söylemesi' dedi ve ekledi

2019 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında AK Parti ve MHP arasındaki olası seçim ittifakı ve CHP'nin yerel seçim hazırlığını kaleme aldı. Selvi'nin yazısında CHP ile ilgili bölüm dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile konuşmasını aktaran Selvi, partinin "AK Parti ve MHP ittifak olarak, biz ayrı girersek ne olur? İYİ Parti destek verirse ne olur. İttifaksız girilirse seçim sonuçları ne olur" şeklinde bir çalışma yaptığını duyurdu.

"BENDEN SÖYLEMESİ"

CHP'nin yüksek oy oranı ile kazandığı yerler ve yüksek bir oy oranı ile kaybettiği yerlerin ayrıntılı sunumunun hazırlandığını aktaran Selvi, "CHP, ekim ortası kasım başı itibariyle adaylarını açıklamayı planlıyor. Önseçim, temayül yoklaması, merkez yoklaması yapmak suretiyle adaylarını belirleyecek. Benden söylemesi, CHP İstanbul için özel bir çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:10
  1. İstanbul
  2. Abdulkadir Selvi
  3. CHP
  4. Yerel seçim

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