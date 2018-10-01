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Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! "Serbest bırakılabilir"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında ABD’li ajan Andrew Brunson’un 12 Ekim’de adli kontrol şartı olmaksızın yargılanmak üzere serbest bırakılabileceğini iddia etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! "Serbest bırakılabilir"

Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Türkiye’yi ekonomik saldırıların hedefi haline getiren sebeplerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını belirterek ev hapsinde tutulan ABD’li ajan Andrew Brunson’un 12 Ekim’de serbest bırakılabileceğini iddia etti.

"13 Ekim’de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz"

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt’la konuştuğunu ifade eden Selvi “Bu durumda 13 Ekim’de Brunson’ı ABD’de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz” dedi.

İşte Selvi’nin yazısından o bölüm;

"Türkiye’yi ekonomik krize götüren yoldaki mayınlar bir bir temizlenmeye çalışılıyor. ABD ile yaşadığımız krizin tetikleyicisi olan Brunson olayında önemli gelişmeler bekleniyor. Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt’la konuştum. 3 Ekim Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacağını doğruladı. Mehmet Altan kararını gerekçe göstererek, Brunson hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep edecek. Ayrıca 12 Ekim’deki mahkemede Brunson’la ilgili kararın sonuçlanması bekleniyor. Yani, işlediği suçlardan dolayı mahkûmiyet verilip yargılamasının adli kontrol şartı olmadan devam etmesi gibi. Bu durumda 13 Ekim’de Brunson’ı ABD’de uçağın merdivenlerinden inerken görebiliriz."

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 10:37
  1. Abdulkadir Selvi
  2. hürriyet
  3. Andrew Brunson

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