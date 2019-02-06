Selvi Kılıçdaroğlu cerrahi operasyon geçirdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin cerrahi bir operasyon geçirdiği ve yarın hastaneden taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun cerrahi bir operasyon geçirdiği bildirildi. CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu'na cerrahi operasyon gerçekleştirildi. Açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun saygıdeğer eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’na bugün öğle saatlerinde ürolojik cerrahi operasyonu gerçekleştirilmiştir. Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun yarın hastaneden taburcu olması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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