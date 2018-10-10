Abdulkadir Selvi, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili 5 madde sıraladı

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim günü saat 13.14’te Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra bir daha çıkamadı. Giriş görüntüleri ortaya çıkan ancak sonrası sır olan Kaşıkçı, dünyanın gündemine oturdu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şüphelerin odağındaki Suudi Arabistan konsolosluğuyla ilgili şüpheli 5 noktayı köşesinde aktardı.

Cemal Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasının içine girdiği anda derdest edildiği ve Suudi Arabistan’dan gelen istihbaratçılar tarafından sorgulanıp öldürüldüğü kanaatinin mevcut olduğunu savunan Selvi, "İstihbaratçı dedim, sorgulama dedim, öldürüldü dedim, çünkü o yönde belirtiler var" diye yazdı ve bunları madde madde sıraladı:

1)Cemal Kaşıkçı’nın binaya giriş görüntüsü var. Ancak başkonsolosluk yetkilileri çıkış görüntüsünü sunamadı. Sokağı izleyen hiçbir kamerada Kaşıkçı’nın çıkış görüntüsü tespit edilemedi.

2)Cemal Kaşıkçı’nın, başkonsolosluğa girdiği 2 Ekim günü iki ayrı uçakla Türkiye’ye gelip aynı gün Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne hareket eden 13 kişilik bir ekipten söz edilmişti. O ekipte yer alanların isimleri tespit edildi. Meslekleri sorgulandı ve hepsinin uzman istihbaratçı olduğu ortaya çıktı. İki uçak İstanbul’dan ayrılmadan önce genel olarak arandı. Haberlerde yer aldığı şekilde didik didik aranmadı, o saatlerde herhangi bir ihbar olmadığı ve diplomatik dokunulmazlığı olduğu için usulüne uygun bir arama yapıldı.

'Odalarınızdan çıkmayın' talimatı

3) Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdiği andan itibaren çalışanlara belli bir zaman dilimi arasında odalarından çıkmamaları talimatının verildiği belirlendi.

Başkonsolos olay gününden sonra 3 gün evde kaldı

4) Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu cinayetin işlendiği düşünülen 2 Ekim’den sonra tam 3 gün evinden çıkmadı. Hafta içi mesai saatleri olmasına ve daha önce verilen randevuları bulunmasına rağmen randevularını iptal edip ilk kez 3 gün evinden çıkmaması kuşku yarattı.

Konsolosluğun Türk çalışanları izne çıkarıldı

5) Sekiz gün sonra İstanbul Başkonsolosluğu’nda arama izni veren Suudi Arabistan yönetimi, Türk çalışanları zorunlu olarak izne çıkarıp evlerine gönderdi.