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Selvi: İstanbul'da ibre Numan Kurtulmuş'a kayıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için AK Parti'de Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'nda devam etme arzusu nedeniyle İstanbul için ibrenin Numan Kurtulmuş'a kaydığını yazdı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:52
Selvi: İstanbul'da ibre Numan Kurtulmuş'a kayıyor

Abdulkadir Selvi, "Erdoğan Kılıçdaroğlu'na neden gülümsedi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul'da ibre kayıyor" ifadesine yer verdi.

Numan Kurtulmuş ismi ön plana çıkıyor

"Yerel seçim hazırlıklarının ele alındığı AK Parti MKYK'da İstanbul, Ankara ve İzmir için anket yapılıyor. Ankara için Mehmet Özhaseki, İstanbul için Numan Kurtulmuş ismi ön plana çıkıyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'nda devam etme arzusu ibrenin Numan Kurtulmuş'a doğru kaymasına yol açıyor. İzmir için Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hâlâ denklemdeki yerlerini koruyorlar. Bu arada Soylu, MKYK toplantısında terörle mücadele konusunda kapsamlı bir sunum yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayyumdaki belediyeler için söylediği 'Teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa tekrar kayyum atarız' sözünün altı dolmaya başladı.

HDP’nin adaylarını Kandil belirliyor

Sadece siyasi partiler seçim hazırlıklarına başlamadılar. PKK terör örgütü Kandil'de yerel seçim çalışmalarına başlamış. Aday olacak muhtarların dahi isimlerinin belirlendiği söyleniyor. Belediye başkan adaylarının ise HDP'ye bırakılmadan Kandil'de belirleneceği konusunda bir kuşku yok. Daha açık bir ifadeyle o yöndeki istihbarat bilgileri Kandil'deki toplantılarla gerçeğe dönüşüyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:52
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Abdulkadir Selvi
  5. AK Parti
  6. yerel seçim
  7. Binali Yıldırım
  8. Numan Kurtulmuş

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